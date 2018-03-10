《中時晚間快報》＃MeToo台灣版！高市體操教練遭指控性侵女選手

《中時晚間快報》＃MeToo台灣版！高市體操教練遭指控性侵女選手

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中時電子報
綜合報導

◎＃MeToo台灣版！高市體操教練遭指控性侵女選手

高雄市驚傳體操教練性侵女選手，1名某國中體操隊畢業10多年校，因見美國體操隊員勇敢揭露教練性侵新聞鼓勵，今年2月挺身向教育局陳情，控訴教練對她性侵的往事。日前，她也向警方完成報案。

◎阿里山森鐵要全面改善 再停駛3個月

從1月18日至2月25日，阿里山森鐵1個多月內發生4起列車出軌，台鐵局宣布2月26日至3月11日暫時停駛，讓阿里山森鐵進行為期14天的檢修。不過經多位專家勘查發現，森鐵有必要進行全面性檢修，台鐵今再表示，森鐵繼續停駛3個月，已購票旅客可全額退票，免扣手續費。

◎白宮：川金會之前 須看到北韓的「具體行動」

美國總統川普同意與北韓最高領導人金正恩面對面會談，有批評指美國一無所得，便同意美朝領袖歷史性會面。白宮9日對此作出反駁，強調北韓承諾無核化、停止核導彈試驗、以及容許美韓舉行聯合軍事演習，美國並沒有做出「絲毫讓步」。

◎再演霸道總裁？趙又廷：誰比天族太子強大

中天綜合台36頻道周一至周五晚間8點播出楊冪、趙又廷主演的玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》，趙又廷化身高冷霸氣的主角夜華，與飾演白淺的楊冪歷經甜蜜又揪心的三生三世虐戀。趙又廷因演出該劇人氣爆棚，由於夜華「霸道總裁」形象深植人心，經紀人透露近來接獲很多類似角色邀約，各有不同時代、身分、背景，但會先考慮嘗試挑戰不同角色，「MarK（趙又廷）曾開玩笑說過，已經演過天族太子，世上還能有比天族太子更強大的總裁嗎？」

(中時電子報)

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