不吃早餐的5大危險！小心便祕又發胖

2018年03月11日 09:00 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

許多人一到假日就會睡到自然醒，常常晚睡晚起，早午餐就是整天的第一餐，或者乾脆就不吃了。但是，不吃早餐或兩餐併一餐，造成的不良影響既深且廣，從對胃腸的傷害到罹患慢性病，甚至心神不寧、身材走樣。其實，吃不吃早餐和運不運動一樣，可能是一種習慣，可能是一種觀念，也可能是一種整體生活形態的展現。

不吃早餐的5大壞處：

1.容易發胖

第一個要戳破的是「不吃早餐有助減肥」的迷思。

不相信？帶你去看看日本人如何訓練相撲選手，你就明白了。相撲選手不吃早餐就做劇烈的運動，然後在空腹狀態下攝取大量的食物，旋即午睡，這樣一來，很容易產生超重的肥胖體型。

因為不吃早餐即劇烈練習所引起的空腹狀態，會使血液中的糖分降低，低血糖會促進生長激素的分泌；然後攝取大量的食物，使得生長激素的分泌更旺盛，組織脂肪就會不斷增加。如果持續這種生活方式，脂肪也會持續地蓄積。

2.透支健康

在呼籲「要吃早餐，不但要吃得飽，還有吃得好」方面，中西醫的看法如出一轍。「就短期而言，不吃早餐的影響的確不大，除了十一點的時候比較累一點，生活品質差一點，」但中醫師田安然就提醒不吃早餐的人，特別是青、壯年人：「必須想到對整體身體機能的影響，或是二、三十年後的反應。」不當的飲食習慣，對於健康的侵蝕，不容小覬。

3.易患慢性病

長期不吃早餐就展開一天的工作，空著肚子的身體為了取得動力，就動用甲狀線、副甲狀腺、腦下垂體等腺體，去燃燒組織，除了造成腺體亢進外，更會使體質變酸，長期容易罹患慢性病。至於目前的症狀也不妙，整天哈欠連連，而且血液循環不良，容易出現黑眼圈。

由於人體各項生理活動要靠多種酵素的作用，才能維持功能正常，而酵素的活動與體內酸鹼度息息相關，因此酸鹼值的平衡，主要是為了提供酵素作用的良好環境。所謂酸鹼值通常以PH值代表，大於7是鹼性，小於7是酸性，而人體正常的PH值是7.4，略偏鹼性，無論過低或過高，都會造成生理失調。

4.胃、腸不適

經常不吃早餐的人也會有胃、腸方面的障礙。早餐的英文是breakfast，本來就是「解除一夜禁食」的意思，晚餐以後不進食，如果隔天直到中午才進食，胃長期處於空蕩蕩的狀態，容易造成胃炎、胃潰瘍。

排便也會異常。晨起進食時，身體通常會產生「胃結腸反射」的作用；當大腦將胃結腸反射的作用傳到排泄系統後，大腸便開始反應，將先前留在大腸內的廢棄物排出體外。如果經常不吃早餐，胃結腸反射的動作會逐漸減弱，最後引起便秘，長期可能導致更嚴重的病變。

5.心神不寧

已故中醫師莊淑旂在旅日期間所住的公寓，看過與她孫子同年齡的小學生八人，每天早上一起上學。她觀察到，吃過早餐的孩子，情緒非常安定溫和；反過來，不吃早餐的孩子，精神較不穩定，有歇斯底里的現象。至於在車站、學校買來急忙吃喝，她也不以為然：「紛亂的進食方式會造成『心』的不正常，」她認為。

如何正確吃早餐？

一般而言，早餐、午餐、晚餐的比例大約是30％、40％、30％，早餐的內容同樣應該有五穀根莖類，主要提供醣類；蛋豆魚肉、奶類提供蛋白質；蔬菜、水果提供維生素；還有就是一杯水。

1.先喝杯水

晨起先喝水，一則補充睡眠中自然出汗所減少的水份；並且有利內臟甦醒。空腹喝下去的水，馬上被小腸吸收，五分鐘就能進入血液，讓血液流通更順暢。也有助於通便。

2.五穀根莖類不能免

米飯、麵包或麵條等澱粉類的碳水化合物，很多人不敢吃，以為會導致肥胖。以早餐而言，國泰醫院營養組長李蕙蓉指出，事實上造成肥胖的是添加物，例如西點麵包中的奶酥、紅豆，塗在土司麵包上的果醬、奶油，而不是麵包本身。

根據國民營養調查的結果顯示，理想的總熱量來源應該有60％來自五穀雜糧類，但是目前大多數人所吃的五穀雜糧都明顯不足，「這就是很多人為什麼會越吃越肥、排便不順的原因，」台北醫學院藥學系藥物分析科主任鄭慧文在網路上指出。

3.複合性醣類比單醣好

澱粉類的碳水化合物中的醣類，可以提供大腦能量，做好每一件事，包括思考、記憶、解決問題，以及調節身體的鬆弛。

醣類分為單醣和複合性醣類兩種。砂糖之類的單醣，雖然爆發力很強，能夠迅速提振精神，但是沒有後續力；以複合性醣類為主的碳水化合物，因為夠逐漸釋放能量，使生理、心理的能量來源比較穩定，所以早餐攝取複合性醣類比單醣好。

4.最好選擇糙米、全麥

同樣是澱粉類的碳水化合物，糙米飯、全麥麵包不但營養完整，而且纖維的含量較高，除了有助於排便，也容易產生飽實感，對體重控制有幫助。

5.攝取奶類、蛋豆魚肉類

奶類、蛋豆魚肉類是蛋白質主要的來源，而蛋白質則是啟動大腦的另一個關鍵。台大醫院營養組長鄭金寶指出，因為蛋白質中有兩種胺基酸，一種是「酪胺酸」，大腦以此來合成神經的傳遞物﹣﹣正腎上腺素和多巴胺，這兩種賀爾蒙都負責思考敏捷、長期記憶，以及察覺外界異常狀況的重要物質。另一種是「色胺酸」，是大腦合成血清張力素的原料，負責縮短激動的時間，產生飽實感，並誘發睡意。

麻省理工學院營養研究員茱蒂絲．沃特曼博士建議，當你想以「酪胺酸」來提昇心智時，應該先吃蛋白質豐富的食物，例如奶類、蛋豆魚肉類，再吃碳水化合物。不過要小心，蛋白質不宜攝取太多，以免增加肝臟、腎臟負擔，或是膽固醇過高。

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(中時電子報)