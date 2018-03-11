為何男性婚後會發福？ 專家揭露「3原因」

2018年03月11日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

前一陣子在臉書社團有人貼出了自己男友交往前後的「差異圖」，引發許多網友瘋狂熱議，而也有許多男性在婚後都會開始「慢慢」發福，現在就有專家指出，這不只是貪吃惹的禍，還會因為消耗減少、壓力增多、睡眠缺失等共同造成。

根據《科普中國》報導，探討了為何男性婚後會變胖，上海交通大學醫學院醫學博士黃佳指出，男性在婚前比較注重形象，常常運動、健身保持體態，但婚後一日三餐吃的舒心，在不知不覺中進食量與日俱增，能量攝取增加，另一面男性在婚後對自己的外在形象沒有年輕時那麼在意，就會慢慢的縱容自己。

中年發福的男性的特徵多為「大肚腩、啤酒肚」。(圖/shutterstock)

不過其實最主要會發福的主因還是回歸到，年紀逐漸增長，身體機能不可避免地開始退化，代謝率自然的緩慢下來，使身體的能量消耗減少，另外黃佳更指出，人在30歲左右，人的肌肉量開始喪失，其中一個原因就是生長激素的分泌顯著減少，而生長激素對促進、維持肌肉的發達非常重要，另外一個原因，就是運動量減少，肌肉缺少鍛鍊，也會開始萎縮。

最後一個原因就是壓力增大，身為一家之主，工作和生活的重擔伴隨著責任感，讓男性的心理壓力變大，研究顯示，長久的壓力刺激，會導致人體腎上腺糖皮質激素的分泌量持續性增加，改變人體內脂肪組織的分布，這也是為什麼中年發福的男性的特徵多為「大肚腩、啤酒肚」。

美國芝加哥大學的研究人員發現，男性的睡眠也會隨著年齡增長而質量下降，深度睡眠時間縮短，導致生長激素分泌減少，生長激素分泌減少友會導致肌肉鬆弛、逐漸減少，所以睡眠缺失也是間接造成中年男子發福的原因。

(中時電子報)