台灣虎航推全線促銷優惠，台北國際旅展現場購票再享9折

台灣虎航春季旅展推3大好康。圖：台虎提供

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春暖花開正是出遊好時機，2018台北國際春季旅展將於3月16日至19日於台北世貿一館開幕，台灣虎航首次參展，除了就日本、韓國、泰國、澳門共計18航點、24條航線推出全線促銷優惠價外，民眾於現場購票還有機會再享9折，以回饋持續支持台灣虎航的虎迷們。

此外，台灣虎航攤位(B715)也精心規劃日本、韓國、泰國、澳門各主題拍照區，民眾只要於拍照區拍照並將照片上傳台灣虎航官方粉絲團(www.facebook.com/TigerairTaiwan)春季旅展活動專文，tag一位臉書好友並加上「#台灣虎航春季旅展好好玩!」，就有可能獲得台灣虎航指定航點來回機票乙張，幸運中獎名單將公布在台灣虎航官方粉絲專頁。

配合春季旅展登場，台灣虎航同步推出線上旅展，促銷期間為2018年3月14日上午10:00起至2018年3月19日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2018年3月14日至2018年10月27日，民眾只要購買來回機票，就有機會享有單程未稅700元起的旅展限定優惠促銷價。凡於旅展期間至旅展現場找工作人員成交台灣虎航各航線機票除了能再享9折的折扣外，還可獲得現場成交禮「虎紋披巾」一條。

台灣虎航服務航點持續擴大，繼今年1月18日開航台北-小松，本(3)月份更將陸續開航桃園-茨城(3月26日)、桃園-旭川(3月27日)、桃園-花卷(3月28日)；屆時，日本航點也增至13個，台日往返航線將達17條，民眾可趁機搶購旅展優惠機票，規劃一趟浪漫的賞櫻之旅。

(工商)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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