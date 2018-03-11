余光中未獲褒揚令 張曉風：和管中閔一樣的理由

2018年03月11日 05:13 中時電子報 高德順

去年國家文藝獎得主李永平、鄭清文、王攀元辭世，文化部長鄭麗君皆親自出席告別式或追思會、並向總統府申請褒揚令。詩人余光中去年十二月去世，對這位被稱「詩壇祭酒」的國家文藝獎得主，鄭麗君未向總統府申請褒揚令，迄今也未參加任何一場追思活動。上月底「余光中紀念特展」在台北開幕時，文化部甚至未派代表出席，引發文壇討論。

國家文藝獎是文化界的最高榮譽。鄭麗君上任以來，每一位國家文藝獎得主辭世，都為其申請褒揚令，獨獨漏了余光中。根據聯合報，國家文藝獎得主張曉風認為，余光中沒獲褒揚令，跟管中閔迄今還沒當上台大校長的理由一樣，「都是政治不正確」。余光中沒拿到褒揚令，「不是他的損失，而是政府和社會的損失」，「歷史會給他一個肯定」。

作家陳芳明指出，文化部未幫余光中申請褒揚令，可能跟他長年支持前總統馬英九有關。但他認為，作家可以有意識形態和政治立場；身為掌握權力的執政者，應有跨越意識形態的氣度和高度，「文化應該超越政治」，對於余光中這樣重要的文學家，政府不應保持「高度的沉默」。

總統府回應，褒揚令的頒發，是準據「褒揚條例」等法規依法辦理；只要符合相關法令規定，總統府就會依法頒發。文化部的回應則未提到是否曾為余光中呈請總統頒發褒揚令。

余光中遺孀范我存日前被問到文化部長對余光中的冷漠時說：「這是她的事情，不是我們的事情」，余光中活了90歲，他對這個國家與社會沒做任何對不起的事情。

(中時電子報)