缺成這樣？國軍招募後備戰士 假日打零工還可抵教召

2018年03月11日 06:56 中時電子報 高德順

國軍基層缺員嚴重，陸軍步兵、裝甲、砲兵等基層部隊，開始自力招募「後備戰士」，招募績效還列入評比，國軍部隊正式進入「打零工」時代。國軍招募員近期上網留言，「有步兵官科或裝甲官科退伍的兄弟姐妹或朋友，假日想賺外快的嗎？」，簽約的後備戰士，每月的星期六、日回部隊兩天執勤，可賺數千元。網友披露，許多今年沒續簽意願要退伍者，都被逼表態有意願加入後備戰士，報名給營連長作業績，否則上頭會給壓力！

陸軍步兵、裝甲與砲兵部隊，近期招募「後備戰士」，假日打零工還可抵教召。(圖翻攝臉書「解讀國軍軍事新聞」粉專)

臉書社團「解讀國軍軍事新聞」披露，包括陸軍步兵、裝甲與砲兵部隊，近期招募「後備戰士」，不少營級部隊為求績效，還自力加發「獎金」，質疑「後備戰士招募」也成為基層的業務壓力了嗎？

根據貼文，陸軍後備戰士每簽1到3年，每年返營共計29天，每月返營2天，每年一次戰演訓返營7天，可抵教召一次；返營日期是每月第二週星期六、日，因事假得請假，並延至第三週六、日實施；而在營時間，須配合部隊作息8小時08到17（不含用餐及午休）不用留宿，但遠程者可申請留宿。至於薪資，則是發給在營時階級的日薪，以當月待遇總額除以該月日數計支，含本俸、專業加給、志願役加給、主官加給、伙食費扣除、野戰加給，以中士車長為例，兩日薪資約3000元。砲兵單位甚至加發獎金1500，以中士砲長為例，實際兩日薪資概約4500。

有網友留言悲哀，以為大家都在玩荒野行動嗎？這是為了達編率的分子數字擴衝提高達編率嗎？有考慮整體國防安全嗎？有人會假日無聊沒地方去嗎？大鵬已經去職，這個政策還有ㄚ？已經兵窮員盡了還是不改兵役制度，會被玩到掛嘍！

(中時電子報)