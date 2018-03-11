3月11日三大報頭版要聞

2018年03月11日 07:09 新華社 綜合報導

@中國時報

沒想到台灣也發生「台版#Me Too」事件。「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷，而他是我一度認為是父親的教練…」網友匿名在臉書《爆料公社》轉貼文控訴，指高雄某國中體操隊女選手曾遭教練性侵，15年後見到偶像、美國奧運體操選手芮斯曼出面指控隊醫性侵，她才挺身報案，盼司法給教練應有懲罰，不希望再有下一位受害者；檢警已著手調查，並呼籲其他被害人出面指證。

由台北市立景美女中、國立台灣師範大學組成的中華台北女子拔河隊傳捷報，10日在大陸徐州參加2018年世界盃室內拔河錦標賽，在540公斤組、U23-500公斤組錦標賽中，分別以2：1、2：0擊敗地主大陸和巴斯克，勇奪2面金牌。

行政院長賴清德去年底提出「行政區重劃」構想，地方反彈聲浪過大，加上重劃複雜敏感，年底又適逢是選舉，行政區重劃傳出將縮水，改以人事職等調整為重，傾向不觸及縣市合併；負責督導的政務委員張景森昨表示，縣市合併的行政區劃，目前交由內政部長葉俊榮研議，但「只是討論」，未必會有方案。

民進黨是否要繼續與台北市長柯文哲合作，引爆綠營矛盾。前天公開支持柯文哲的前總統李登輝，昨被問到這樣做會不會讓民進黨尷尬？結果，李登輝直爽地說，「沒關係，讓民進黨尷尬才好，卡認真咧，都沒認真啊！」面對李登輝表態力挺，是否可安撫綠營基層？柯文哲本人回應：「多少會吧」。

@旺報

大陸正針對惠台31條廣泛徵詢意見，擬定實施細則，其中包括國企雇用台青，以及台企參與國企混合所有制改革等。在10日的大陸全國兩會記者會及央視特別節目中，科技部長萬鋼、國資委主任肖亞慶和國台辦主任張志軍都公開表態支持。

美國電動車大廠特斯拉的創辦人馬斯克9日公開向美國總統川普表示，希望美國總統可以重點關注中美之間由於電動汽車及相關領域所造成的貿易不平衡問題。大陸科技部長萬鋼10日回應時暗示，特斯拉可以仿效其他美國和德國車廠，在大陸成立合資廠，與大陸車廠一起產銷電動車。

大陸因為幅員遼闊、貧富差距大，1996年開始有一種很特殊的政策，叫做「對口幫扶」，點名並配對東部沿海等富裕的省分，來拉抬或幫助中西部的貧窮省分，而近來越來越多「電商巨頭」開始發展偏鄉經濟，且地方政府還直接跟企業簽約，成了政府要打贏脫貧戰的最新武器。

大陸全國人大外事委員會委員李義虎表示，今年兩岸關係能否緩和的關鍵指標，在於蔡英文總統和民進黨當局是否再繼續推動「去中國化」及「漸進式台獨」；台灣方面若一意孤行，大陸還會有動作。他警告，台灣已是「內外交迫」，國際空間更面臨「萎縮化」危機，切勿再「挾美自重」，做困獸之鬥。

@工商時報

台股2月以來行情不斷劇烈起伏，市場信心也隨之浮動，不過法人指出，今年產業主流明確，「高速運算、電動車、第五代通訊系統」將成為圍繞電子股一整年的長多題材，包括穩懋、順德、台積電等12檔相關概念股，是法人「有低就買」的明星股，值得投資人長線佈局。

美國2月就業報告意外強勁，以及鋼鋁關稅可望有更多國家獲得豁免，促使美股上周五大漲，道瓊工業指數站上25,000點，那斯達克綜合指數更領先創下收盤歷史新高。顯示邁入第10年的美股牛市依然氣勢不墜。

美國財長穆欽（Steven Mnuchin）上周五指出，川普總統考慮給予鋼鋁關稅豁免待遇的對象，不限於加拿大和墨西哥，未來2周可能還會有其他國家列入考量。同時間，川普對外表示，正與澳洲總理騰博爾（Malcolm Turnbull）磋商協議，澳洲可望也列入關稅豁免對象。

勞動部日前公布「部分工時勞工就業實況」調查，在就業意向中發現，過去6年來，自願從事打工族的比例越來越高，而且想轉任全職的比例越來越低，寧可繼續當打工族。調查顯示，去年自願擔任打工族的勞工中，只有3.2％的人希望能成為全職，勞動力無法充分運用、恐成為台灣勞動市場的隱憂。

(新華社)