MLB》雙城一年約得藍斯林 團隊薪資隊史新高

2018年03月11日 07:52 中時電子報 蔡銘仁

近期不少滯銷球員陸續妥協「降價求售」，前紅雀投手藍斯林(Lance Lynn)也加入他們的行列，美媒報導，藍斯林將以一年1200萬美金合約落腳雙城，這是雙城開季前補進的第7名即戰力，藍斯林曾拒絕雙城開出兩年2000萬條件，最後還是妥協先求有再求好。

30歲的藍斯林2015年季後，進行右手韌帶移植手術，2016年整季報銷；他去年傷癒復出，先發33場繳11勝8敗、自責分率3.43成績，表現依舊不俗。藍斯林季後拒絕紅雀1740萬合格報價，投身自由市場，如今拿一年約進雙城，雙城得給紅雀第三輪95順位選秀權做為補償。

雙城本就缺少穩定先發，加上王牌山塔納(Ervin Santana)因指傷可能5月才歸隊的情況下，休季期間積極補強投手。雙城延攬炮手莫里生(Logan Morrison)後，外界本就建議要再補投手；現在他們補進藍斯林，投打戰力再升級，團隊薪資達1.3億，更寫下隊史新高紀錄。

不過，藍斯林進雙城其實算是虧了；大聯盟記者柏林傑(Rhett Bollinger)指出，雙城原本曾開出兩年約給藍斯林，但不被接受，藍斯林真的落腳雙城，卻是被砍價。藍斯林只得到一年約，也代表著還在等合約、與他同級的卡布(Alex Cobb)，很可能也拿不到太好的價碼。

(中時電子報)