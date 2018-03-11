被看破手腳！洪孟楷曝民進黨政府上任後最大啟示

2018年03月11日 08:11 中時電子報 謝雅柔

台北果菜市場近期連續休市引發菜價暴跌，北農總經理吳音寧飽受批評。日前網路瘋傳吳音寧被質詢影片，吳被爆是用年薪250萬聘來的，卻不是專業人士？不會看財務報表，不知道公司總營收，只會說自己要學習。對此，國民黨發言人洪孟楷直言，原來民進黨政府上任後最大的啟示就是，只要顏色正確，不管什麼樣的二百五都有能到年薪250萬的機會。

去年國民黨台北市議員徐世勳質詢吳音寧的影片在網路瘋傳，影片中徐世勳問吳音寧是否能夠看懂財務報表，以及如何領導北農？吳音寧都以「還在學習」作為回答，徐世勳當時就當著柯文哲的面質疑「用250萬年薪聘用的總經理，是請他來學習的嗎？」

對此，洪孟楷指出，過去民進黨上任後磨刀霍霍劍指各個位置，就是要把前朝人馬換成自己人，不問專業、只看顏色，所以看到派系角力、又看到不斷羞辱原本的專業人士，北農也在爭議下換成毫無農業經驗的吳音寧，如今在沒有天災的情況下也讓高麗菜價暴跌，這種外行領導內行所產生悲劇結果就是農民受苦、全民買單。

「250萬年薪是什麼概念？」洪孟楷說是薪水不到三萬元的社會新鮮人要不吃不喝六年十個月才能獲得。他說原來民進黨政府上任後最大的啟示就是，只要顏色正確，不管什麼樣的二百五都有能到年薪250萬的機會！如此激勵的故事，大家還不爭先搶辦民進黨黨證嗎！「但人民已經無法再忍受，不把酬庸的二百五換掉、就等著人民來把你們淘汰！」

(中時電子報)