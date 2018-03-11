涉殺老闆伴屍7天 工人因為這原因獲判無罪

2018年03月11日 08:13 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

桃園61歲曾姓鐵工，去年8月被發現四肢反綁，陳屍於透天厝1樓後院，曾與老闆有糾紛的46歲林姓工人涉嫌劫走曾男3000元還伴屍7天，檢方依強盜殺人罪將林男起訴，桃園地院今年2月因「缺乏直接證據」判林無罪，檢方不滿聲請上訴。

據判決書，檢警調查，曾姓男子將透天厝隔成數個房間供林男等工人居住，曾男不滿林姓工人有吸毒惡習、積欠房租，怒斥「你不用做了、回家」等語，林眼見老闆急欲趕人，疑似心生殺機，徒手摀住曾男口鼻，害他窒息身亡，搜刮老闆身上3000元現金後，再以尼龍繩綑綁曾男四肢，企圖棄屍滅跡，留下字條「老師（曾男），您回花蓮嗎？一聲不響的都沒交代」誤導警方辦案。

法醫鑑定報告指出，曾男體內未驗出毒品、安眠藥，加上身體無明顯外傷，推測是熟睡時被人用枕頭、棉被等柔軟物品悶死，另外死者遺體遭綑綁棄屍，明顯非自然死亡方式。

然而法官認為「他殺」純粹是法醫是的鑑定報告，而非最後結論，曾男有糖尿病史，也有可能因糖尿病酮酸中毒身亡，據證人說詞，只能證明曾男生前與林男有過糾紛，判決指出，檢察官無法確切證明舉出事證與死者身亡之間關連性，缺乏直接證據，基於無罪推定原則，判林男無罪。

據聯合報報導，檢方認為判決不合理，質疑死者以反綁姿態遭到棄屍，怎麼可能自然死亡？「法院都幫被告想好了，誰來幫死者想一想」，判決違背經驗和論理法則，依法聲請上訴，對此，桃園地院表示尊重。

(中時電子報)