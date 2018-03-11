MLB》史坦頓到洋基首炸裂 賈吉：給我耳塞

2018年03月11日 08:53 中時電子報 蔡銘仁

「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)轉戰洋基後，全壘打總算開張，洋基今(11日)熱身賽對上大都會，史坦頓從大都會先發哈維(Matt Harvey)手中轟出2分炮，助洋基10比3贏球，賈吉(Aaron Judge)當時在一壘，直呼需要耳塞，因為史坦頓擊中球瞬間，聲音實在太響亮了！

此役史坦頓擔任3棒左外野手，前兩打席1觸身、1K；5下他第三度上場，在一壘有人的情況下，轟出中右外野全壘打。賈吉見證一切過程，他說，史坦頓沒有刻意推打，只是照常揮擊，球就往右半邊飛去，「一切實在太美好，我為春訓跟接下來的新球季，感到興奮不已！」

史坦頓開轟，打2棒的賈吉也2打數2安，靠著2人好表現領軍，洋基以7分之差贏得勝利。史坦頓表示，「我很清楚我們能做到什麼事，能有好表現，感覺很棒，也期望繼續維持下去。打線展現出這樣的活力，是一個好的開始。」

史坦頓去年打出59轟，今年來到洋基，不免被問到是否會想再次挑戰60轟。不過，史坦頓不是很在意這件事，把團隊放在個人之前，「你們認為我們能做到什麼，然後把我們擺在一塊。誰知道會之後會如何？一切都有可能，別再問我數據的事，我沒把那個當做目標。」

史坦頓、賈吉跟桑契斯(Gary Sanchez)間，已經相互產生競爭效應，洋基總教練波恩(Aaron Boone)樂見這樣的情況。就3人的安排，波恩也有初步的盤算，若對到左投，他會把3人排在一起，遇到右投，會在賈吉跟史坦頓間安排1名左打。

無論教練怎麼安排，史坦頓表示，他們都會盡力去做到最好。看史坦頓開轟，賈吉相當開心，「史坦頓有他的步調，無論面對什麼比賽、什麼狀況，他都能維持住。這很讓人驚艷，他是個好球員，也很適應我們球隊，他現在肯定是個洋基人了。」

(中時電子報)