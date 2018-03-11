陸學者：台第三勢力是未來兩岸協商關鍵少數

2018年03月11日 08:57 中時電子報 黃以謙

台灣第三勢力在2014年爆發性崛起，對政壇造成實實在在的影響，甚至連對岸的中國大陸也開始重視這一塊。北京航空航天大學副教授田飛龍就認為，未來第三勢力可能成為兩岸之間和平協商立憲的關鍵少數。

田飛龍近日參加大陸在野黨「民革」舉辦的「兩岸青年觀點論壇」，從中國近代史的第三勢力談到台灣的第三勢力。他表示，第三勢力在歷史演進中起到扮演橋梁的角色，例如清朝末年時促成南北妥協，以及國共內戰時成為測試政治正當性的試金石。

關於台灣的第三勢力，田飛龍指出，他們的發展與兩岸關係演變，尤其是第二個一百年（2049年）周期中，與兩岸和平統一談判以及協商立憲之進程有所相關。「所以我們要關注、培育、引導第三勢力，使第三勢力將來成為兩岸之間和平協商立憲的一個橋梁和關鍵少數。」

田飛龍認為，上述的第三勢力應該包括柯文哲、時代力量（黨）、新黨青年軍等，是對於傳統藍綠路線有所不滿而分化出來，特性是「有勢力，無主題」；他說，這種兩黨政治的衍生產物不是絕對的反抗者，因為其缺少獨辟蹊徑的意識型態，與原體制間存在合謀或是分立競爭態勢。

田飛龍對中平社說，目前對第三勢力尚不能過份樂觀論斷，必須保持長時間觀察，重點關注領域在選舉、核心議題、人物與論述等，注意其能否在藍綠傳統框架下，發展出新框架。

(中時電子報)