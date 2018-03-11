又見急診室暴力 護理師被砸病歷板 現場如被轟炸過

又見急診室暴力！護理師被砸病歷板，現場如被轟炸過。（圖/翻攝自布農Doc 田知學 臉書）

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中時電子報

振興醫院急診醫學部主治醫師田知學在臉書發文，表示急診室又傳出暴力事件，院內護理師遭到病患丟病歷板夾攻擊，讓現場一片混亂，急救藥物灑落一片，混亂的樣子就像是被轟炸過一樣。田知學對此感嘆，很遺憾沒有保護好我的護理師，免於受到暴力的攻擊。

田知學醫師表示，本月7日在急診室發生暴力事件，照片是一早準備接班的護理師拍的，連頭髮還沒綁好，就必須先馬上盤點急救藥物，整理像被轟炸過的急診室。據受害的護理師描述遇到醫院暴力事件的心情：「上輩子一定是罪大惡極，這輩子才當臺灣護理師這樣被人糟蹋。這幾天全北市急診又爆了，彷彿還在上年班一樣，等候的時間長了，人性的醜陋在此顯露無遺」，原因是病患竟拿起病歷板夾，丟向護理師進行攻擊。

護理師表示，當被人丟病歷板夾攻擊時，「我很訝異我竟如此冷靜，或許這樣一來我內心怨恨你們的行為就合理成立了」，接著提到，會走這一行，並不是有什麼懸壺濟世、救民助人的高尚情操。當病患來醫院求治時，「我當然希望你能好好的，因為這樣我也省事，但就你們這種鯛民個性，治療你還要接受你的語言肢體暴力」。

這名護理師也指出「不要說因為她（病患）身體不舒服多擔待，哈囉，第一我只是普通人，做不到以德報怨；第二我也感冒兩三天了，你怎不多擔待我一點，來醫院就是要等，無論急診還是門診都一樣，等等上班又是滿坑滿谷的病人…..」字裡行間透露出許多的無奈跟難過。

(中時電子報)

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