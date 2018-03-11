監獄中也可以恩愛？花監懇親宿舍宛如摩鐵

2018年03月11日 09:56 中時 許家寧

黃姓女囚(左)申請與眷同宿，讓夫妻兩人感情更加溫。（許家寧攝）

監獄中也可以恩愛！花蓮監獄配合矯正署推行與眷同宿，在監獄後方打造4間主題套房的懇親宿舍，讓表現良好的受刑人有一天的時間，可與配偶「圓房」互訴衷情，推出後廣獲受刑人歡迎，獄方也坦承，懇親家屬的親切慰問，對於獄政教化有明顯助益。

花蓮監獄指出，1名外表清秀的黃姓女囚，4年來癡情男友不間斷探望，讓她感動點頭下嫁，婚後黃女努力爭取與眷同宿機會，兩人首次同宿從早上9點待到下午3點半，「沒有浪費到1分鐘。」黃女笑說，夫妻感情更加升溫，獄友也說感覺她回來後笑容多了，個性變得溫柔。

秘書王恩先說，花蓮監獄規劃4間懇親宿舍，提供1級受刑人申請與配偶同宿，各房以暖色調，營造溫馨主題套房，房內有雙人床、冷氣、熱水器及40吋大電視，宛如Motel，但他強調沒有成人頻道，且戒護人需在門外守候，不過房間的隔音還算不錯。

花蓮監獄的懇親宿舍區景色宜人，提供配偶與受刑人短暫的約會天地。（許家寧攝）

受刑人在房內恩愛時，戒護人需在門外等候。（許家寧攝）

蔡姓教誨師表示，以3年刑期的受刑犯來說，每月的教化、操性表現良好，沒有違紀記錄，最快2年得申請與眷同宿，目前花監1年申請有112件，因為「供不應求」，還得等2個月才可再申請，雖然條件嚴格，也讓受刑人更加懂得珍惜。

6年前與男友曾智忠犯下弒母棄屍的蔡京京，去年雙雙無期徒刑定讞於花監服刑，兩人雖在看守所登記完結，但迄今未能洞房；獄方指出，兩人同屬4級受刑人，最快至少得15年才可報假釋，屆時曾男已70歲，但兩人同時入監，不符合與眷同住申請資格。

(中時)