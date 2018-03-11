《全球星期人物》反派專業戶熬成影帝 螢幕變色龍蓋瑞歐德曼

2018年03月11日 10:01 中時電子報 蔡萱

英國資深影星蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）從影30多年於近日在極高呼聲下，以《最黑暗的時刻》（Darkest Hour）拿下首座奧斯卡影帝殊榮。除此之外，這些年他也以《哈利波特》、《黑暗騎士》的高辨識度角色讓觀眾熟知。不過其實如今被稱為是影壇變色龍的蓋瑞歐德曼，他的演藝之路剛開始走得並不順遂，他曾被學校勸退、還必須在邊學戲劇時，兼職洗地板、賣鞋、殺豬等工作維生，在演藝圈掙扎十年，最後終於靠詮釋一個個惡棍和無賴角色令人印象深刻，才在好萊塢熬出屬於自己的一片天。

現年59歲蓋瑞歐德曼這些年來以《哈利波特》系列中的天狼星以及《黑暗騎士》中的高登警長為人熟知，以及如今讓他登上事業高峰的《最黑暗的時刻》中的邱吉爾，都是正義凜然的英雄角色，但他早期更多的是以精湛演技，演出一個個反派角色讓觀眾留下深刻的印象。然而歐德曼踏上演藝之路的過程，並非如他現今在各大頒獎典禮上無往不利。

從小家境不富裕的歐德曼，家中直到他13歲才有室內廁所，儘管他從小就不乏對藝術的熱忱和天份，但他認為自己長大應該會成為一名郵差或是垃圾車司機，從未想過自己會成為一名演員。直到他有一天在電視上看了英國著名演員麥坎·邁道爾（Malcolm McDowell）的表演後，才讓他產生了當演員的想法。

不過當時16歲的歐德曼甚至沒在餐廳吃過飯，也完全沒有任何表驗經驗，更別說是莎士比亞的獨白了，他在去參加知名戲劇學院皇家戲劇藝術學院（The Royal Academy of Dramatic Art ）的試鏡時，不僅沒成功被錄取，還被學院建議也許他該考慮換個職業。

蓋瑞歐德曼。（圖/美聯社）

不過被戲劇深深吸引的歐德曼，沒有因一次被拒絕而輕言放棄，他仍積極到處試鏡，在最終成功進入到英國格林威治青少年劇團（Young People’s Theatre）學習。但歐德曼在沒有彩排時，仍需靠多份工作來維持生活，包括在屠宰場殺豬、到生產線上工作、賣鞋、洗地板等。

歐德曼於1979年開始在舞台劇上演出，他在舞台劇上的表現頗受好評，但他也之後陷入近10年的掙扎，直到1986年才於電影領域嶄露頭角，在電影《席德與南西》中飾演「性手槍樂團」（Sex Pistols）明星席德維西斯（SidVicious），為自己打開下反派專業戶的名聲。

之後歐德曼陸續在多部知名商業電影中擔任反派，像是在盧貝松的怪誕的科幻片《第五元素》飾演大反派，歐德曼以特殊的口音詮、冷面式的喜劇表演造就了經典反派。他在同樣是盧貝松作品的《終極追殺令》中，成功詮釋出囂張殘暴與奸險狡詐的腐敗美國緝毒局探員史丹菲爾，他瘋癲的氣質與神經質的表演方式，更反襯了主角尚雷諾的沈穩及善良，該角色也被評為影史最兇惡的反派之一。

歐德曼以舞台劇式的誇張演技聞名。這種激烈、誇大的表演方法，為他大銀幕上的反派演出增色不少。他在《誰殺了甘迺迪》中，飾演殺害甘迺迪的嫌疑犯李哈維奧斯瓦爾德，精確地以紀錄片中李哈維的肢體與口音揣摩出這位震驚世人的殺人兇手。還有歐德曼在《吸血鬼：真愛不死》中，賦予這個經典角色為愛痴狂、為愛憂鬱的悲劇性格，成為近代電影中最棒的德古拉。同時不得不提他在《人魔》中，成功演出了受盡折磨的陰森猥褻戀童癖，完全不比因演出該片男主角獲得影帝的安東尼霍普金斯遜色。

這次讓歐德曼登上演藝高峰的《最黑暗的時刻》，儘管歐德曼曾表示自己多次拒絕了這個角色，但他在接下重任後，為了演好邱吉爾，他竭盡心力刻劃角色，多方參閱書籍和歷史新聞畫面，甚至還細心的從這位二戰領袖椅子上的指甲印和刮痕揣摩出他的心境，並將這些小動作也加入他維妙維肖的演出中。

蓋瑞歐德曼。（圖/美聯社）

蓋瑞歐德曼的苦心專研演好這個角色，也讓他成功以此角橫掃金球獎、英國影藝學院電影獎、美國演員工會獎（SAG）和奧斯卡金像獎等的肯定，登上他演藝事業的巔峰。

在電影作品表現上精彩豐富的歐德曼，在感情生活也毫不遜色，現年59歲的他前陣子和女友吉賽兒舒密特（Gisele Schmidt）結婚，而這已經是他第5段婚姻。吉賽兒是一名作家以及藝術策展人，外傳他在和第4任妻子談離婚時，就已經和她交往。

歐德曼和現任妻子吉賽兒、前妻埃登布夫、前妻菲奧倫提諾出席活動。(圖/shutterstock)

蓋瑞歐德曼前3段婚姻都不超過5年，第1任妻子為《畫世紀：透納先生》的英國女星蔓薇爾（Lesley Manville），第2任是《追殺比爾》的鄔瑪舒曼（Uma Thurman），第3任則是攝影師菲奧倫提諾（Donya Fiorentino）。2008年他與歌手兼演員的第4任老婆埃登布夫（Alex Edenborough）結婚時還說：「希望這是最後一次結婚」，沒想到兩人婚姻仍在7年後畫下句點。

最近歐德曼在獲得影帝殊榮登上事業巔峰之際，過去婚姻的陰影似乎再次找上了他，他的第３任妻子菲奧倫提諾上個月公開批評歐德曼偷走了兩人的孩子，還毀了她的人生。更說兩人在2001年訴請離婚時，歐德曼遊手好閒，每周花數千元英鎊召妓、嗑藥還家暴。

不過兩人的孩子格列佛（Gulliver Oldman）也在事發後，出面為父親平反，讓外界對整起事件更加是霧裡看花。無論如何，這起家暴疑雲沒能影響歐德曼在今年頒獎季橫掃大獎。如今登上事業高峰的歐德曼，無疑地在好萊塢成為勢不可擋的男演員，也讓外界更加期待未來這位在影壇演什麼像什麼的變色龍，能再以新作品在好萊塢大放異彩。

(中時電子報)