愛愛遇到「臭妹妹」？8種食物告別私密處異味

女人私密處想要維持私密處健康，這時或許該檢視自己的飲食習慣，有助於改善「臭妹妹」異味。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

女人私密處保養最怕遇到搔癢、飄魚腥味，不只健康亮紅燈，與另一半愛愛時也尷尬。香港網站「Plastichub」指出，想要維持私密處健康，這時或許該檢視自己的飲食習慣，可多吃以下8大類食物，有助於改善「臭妹妹」異味。

女性陰部長時間不透氣，尤其經期、運動後味道更易使異味為濃烈。以女人生理結構來說，尿道口與陰道位置相近、易相互感染，兩處私密處保健都不可輕忽。根據國際研究，喝「蔓越莓汁」主要是降低感染尿道炎的風險，因此可順便降低陰道炎的發生。

正常陰道pH值呈弱酸性，太酸太鹼都易發炎感染。「優格」含有益生菌，有助陰道維持酸鹼值，像是「泡菜」、「酸黃瓜」和「德國酸菜」都有助獲取益生菌。當然，多喝「水」、不憋尿，避免膀胱炎、尿道炎感染之外，也能預防陰道炎發生可能。

生吃「蒜頭」可以殺菌，紓緩陰道感染；「大豆類食物」像是豆腐、豆漿等，含有植物雌激素，補充適量天然大豆異黃酮素，能解決陰道乾澀的困擾；「番薯」有豐富維他命A，不僅對陰道和子宮壁有好處，還能促進荷爾蒙分泌、抗氧化；吃「黑巧克力」不只減緩壓力、減少焦慮，還可以抗氧化、陰道能更潤滑。

另多攝取「新鮮蔬果」除了幫助消化、維持身體健康，例如多吃「菠菜」、「酪梨」、「蘋果」，可讓女孩的「妹妹」保持溼潤；酪梨擁有優質油脂來源，當中的維生素B6及鉀就像是提供天然的潤滑劑，達到改善陰道環境的效果。

(中時電子報)

穿內褲有訣竅 醫師：這個時候不穿病能快好　

「止咳神藥」在美國爆紅 中醫：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。