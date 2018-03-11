愛愛遇到「臭妹妹」？8種食物告別私密處異味

2018年03月11日 10:16 中時電子報 簡怡欣

女人私密處保養最怕遇到搔癢、飄魚腥味，不只健康亮紅燈，與另一半愛愛時也尷尬。香港網站「Plastichub」指出，想要維持私密處健康，這時或許該檢視自己的飲食習慣，可多吃以下8大類食物，有助於改善「臭妹妹」異味。

女性陰部長時間不透氣，尤其經期、運動後味道更易使異味為濃烈。以女人生理結構來說，尿道口與陰道位置相近、易相互感染，兩處私密處保健都不可輕忽。根據國際研究，喝「蔓越莓汁」主要是降低感染尿道炎的風險，因此可順便降低陰道炎的發生。

正常陰道pH值呈弱酸性，太酸太鹼都易發炎感染。「優格」含有益生菌，有助陰道維持酸鹼值，像是「泡菜」、「酸黃瓜」和「德國酸菜」都有助獲取益生菌。當然，多喝「水」、不憋尿，避免膀胱炎、尿道炎感染之外，也能預防陰道炎發生可能。

生吃「蒜頭」可以殺菌，紓緩陰道感染；「大豆類食物」像是豆腐、豆漿等，含有植物雌激素，補充適量天然大豆異黃酮素，能解決陰道乾澀的困擾；「番薯」有豐富維他命A，不僅對陰道和子宮壁有好處，還能促進荷爾蒙分泌、抗氧化；吃「黑巧克力」不只減緩壓力、減少焦慮，還可以抗氧化、陰道能更潤滑。

另多攝取「新鮮蔬果」除了幫助消化、維持身體健康，例如多吃「菠菜」、「酪梨」、「蘋果」，可讓女孩的「妹妹」保持溼潤；酪梨擁有優質油脂來源，當中的維生素B6及鉀就像是提供天然的潤滑劑，達到改善陰道環境的效果。

(中時電子報)