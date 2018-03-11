看看柯P、李錫錕 孫大千揭政黨年輕化關鍵點

前國民黨立委孫大千。(中時資料照)

友善列印
中時電子報

年底縣市長選舉，國民黨迄今在12個縣市完成提名，不過皆以「老面孔」居多。國民黨主席吳敦義日前表示，年輕朋友並非一步就能參選首長。至於國民黨推動年輕化，吳敦義搖搖頭、連聲強調「不會失敗」。對此，前國民黨立委孫大千則舉柯文哲以及李錫錕兩人為例，並表示「年輕化」的關鍵不在於「年齡」，而在於「態度」。

吳敦義日前出席在劍潭青年活動中心舉辦的「青年活水營第四期開營」。被問到2018年縣市長選舉，黨籍立委蔣萬安不選，整體都偏老面孔。吳敦義則說，不一定只有年輕人登記，有些參選人年紀可能稍微長一點，也許40、50多歲，其經驗、閱歷及人脈，在民調上當然會有優勢，「年輕朋友不是一步就可以選首長，這是自然的道理。」至於國民黨推動年輕化是否失敗？吳敦義則搖搖頭並強調「不會失敗、怎麼可能失敗」。

對此，孫大千說對於政黨應該如何「年輕化」，他有幾點看法。包括一、「年輕化」的關鍵不在於「年齡」，而在於「態度」。他舉柯文哲以及李錫錕為例，他說他們兩個都再再證明正確的態度足以擺脫年齡的侷限，進而成為引領新興選民的力量。二、一個年輕化的政黨是可以清楚聽到青年朋友的聲音的政黨。「了解年輕世代的需要」和「讓年輕人出頭」是一樣的重要。

至於第三點，孫大千說不要再把「青年軍」當做造勢佈景，或是把「網軍」只當做選戰工具。「青年軍」應該扮演著政黨與年輕世代溝通對話的橋樑，而「網軍」則應該肩負起政黨由網路平台接觸訊息的管道。

最後，孫大千認為，善用年輕族群熟悉的平台和語言傳達理念。如何能夠真正觸及並且打動新興選民，是政黨「年輕化」工程的最後一哩路。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

被看破手腳！洪孟楷曝民進黨政府上任後最大啟示
分析五大面向 游梓翔：馬再獲歡迎小英確實貢獻卓著
五月徵召蔣萬安？吳敦義：我不能… 台未來最大挑戰在哪？港媒：可能…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。