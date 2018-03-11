看看柯P、李錫錕 孫大千揭政黨年輕化關鍵點

2018年03月11日 10:21 中時電子報 謝雅柔

年底縣市長選舉，國民黨迄今在12個縣市完成提名，不過皆以「老面孔」居多。國民黨主席吳敦義日前表示，年輕朋友並非一步就能參選首長。至於國民黨推動年輕化，吳敦義搖搖頭、連聲強調「不會失敗」。對此，前國民黨立委孫大千則舉柯文哲以及李錫錕兩人為例，並表示「年輕化」的關鍵不在於「年齡」，而在於「態度」。

吳敦義日前出席在劍潭青年活動中心舉辦的「青年活水營第四期開營」。被問到2018年縣市長選舉，黨籍立委蔣萬安不選，整體都偏老面孔。吳敦義則說，不一定只有年輕人登記，有些參選人年紀可能稍微長一點，也許40、50多歲，其經驗、閱歷及人脈，在民調上當然會有優勢，「年輕朋友不是一步就可以選首長，這是自然的道理。」至於國民黨推動年輕化是否失敗？吳敦義則搖搖頭並強調「不會失敗、怎麼可能失敗」。

對此，孫大千說對於政黨應該如何「年輕化」，他有幾點看法。包括一、「年輕化」的關鍵不在於「年齡」，而在於「態度」。他舉柯文哲以及李錫錕為例，他說他們兩個都再再證明正確的態度足以擺脫年齡的侷限，進而成為引領新興選民的力量。二、一個年輕化的政黨是可以清楚聽到青年朋友的聲音的政黨。「了解年輕世代的需要」和「讓年輕人出頭」是一樣的重要。

至於第三點，孫大千說不要再把「青年軍」當做造勢佈景，或是把「網軍」只當做選戰工具。「青年軍」應該扮演著政黨與年輕世代溝通對話的橋樑，而「網軍」則應該肩負起政黨由網路平台接觸訊息的管道。

最後，孫大千認為，善用年輕族群熟悉的平台和語言傳達理念。如何能夠真正觸及並且打動新興選民，是政黨「年輕化」工程的最後一哩路。

(中時電子報)