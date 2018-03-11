孝警養家驟逝 局長霸氣不甩銓敘部「就是因公死亡！」

台南孝警張展坤(圖)本月突發猛爆性肝炎病逝。(翻攝臉書/臺南市政府警察局第六分局)

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中時電子報
/綜合報導

台南48歲孝警張展坤，家中經濟拮据，一對老父母罹患重病，弟弟工作不穩，他一肩扛起家中生計，29年來不敢交女友，7日因急性肝病驟逝，台南市警局人事室原本認定張員「在職病故」，據傳遭到市警局長黃宗仁打槍，認為張不顧身體狀況處理業務，「就是因公死亡」

日前台南市警六分局臉書PO文，沉痛指出張展坤本月4日因腎臟病請病假，隔日出院返回鯤鯓派出所繼續整理業務，7日晚間突發猛爆性肝炎，不幸病逝於永康奇美醫院。住在屏東老家的年邁父母，分別中風多年及罹患癌症，張男弟弟則工作不穩定，一家人頓失依靠。

張展坤的驟逝使張家陷入困境，同事聞訊哽咽地說「如今他不在，誰要幫他顧家？」，據《自由時報》，南市警啟動「警心計畫」，盼幫助張家度過難關。而公務人員撫卹法規定，最高撫卹為「因公殉職」，次高則為「因公死亡」，意即執行勤務途中、前後發生意外，並與勤務相關，導致受傷、疾病死亡。市警局提出報告後再由銓敘部來認定。

起初人事室認為張展坤屬在職病故，但台南市警局長黃宗仁表示，張員是因擔心局內業務沒有處理好，才在出院後趕緊返回派出所，導致當晚又再度入院，他說銓敘部怎麼認定他不管，市警局應放寬標準，送出報告為「因公死亡」，「這麼有責任感的警察，要給他最好的撫卹」。

(中時電子報)

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