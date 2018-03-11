一鍋煮到底？九成主婦都錯了 炒菜4習慣易致癌

2018年03月11日 10:39 中時電子報 林郁庭

追求健康養生的現代人紛紛趨向自己在家下廚，但小心不洽當的煮飯炒菜方式，可能會增加致癌風險。《健康報網》整理出炒菜的4個壞習慣，指出要注意食材下鍋的溫度、保持鍋具的清潔性、炒菜油的選擇等，否則易成為高危險罹癌族群。

1.油熱到冒煙才放菜

許多主婦們認為「用很熱的油來炒菜，菜才會更香更好吃」，炒菜前幾乎是等到油熱到冒煙才放菜，但這是錯誤的觀念。當油冒煙時，油溫已飆升到200℃以上，油已開始變質，同時冒出來的油煙裡，產生各種致癌物和其他有害物質。如果主婦們長期吸入這種煙，則非常容易導致癌症。另外，使用過熱的油炒菜，蔬菜中的脂溶性的維生素恐都隨著油煙流失，讓營養大打折扣。

2.炒兩道菜之間不洗鍋具

很多人為了圖方便，剛炒過雞蛋，看到鍋裡還有些油，就再加油接著炒下一道菜，認為既省錢也省油，可是卻會帶來非常大的健康隱患。其實看似乾淨的鍋面還是會附著油脂和食物殘渣，當再次高溫加熱時，可能產生致癌物「苯並芘」，且不洗鍋接著炒下一道，原本鍋裡的食物殘渣會產生燒焦情形，這也是另一個致癌的隱患。

3. 愛用純手工製的花生油

有些主婦認為，標榜手工製的花生油更香，純度更高，吃了會比較放心。醫生表示，花生油的製作過程中很容易產生黃麴黴素，正規企業在製作花生油過程中，會有「去黃麴黴素」的步驟，如果手工製花生油沒有這個關鍵的步驟，可是會引發致癌性。

4. 重油重鹽的做菜方式

重口味者堅持「油多、鹽多、糖多菜才好吃」的觀念，但其實身體長期攝入過多的油、鹽、糖，很容易導致發胖；也容易招來高血糖、高血脂、腦梗塞、心肌梗塞等疾病。身體攝入過多油，也易增乳腺癌和結腸癌等癌症風險。

(中時電子報)