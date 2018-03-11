猛挖技術！中國熱愛採購俄戰機

2018年03月11日 10:47 中時電子報 楊幼蘭

蘇27「側衛」（Flanker）戰機不像米格-29（MiG-29），原本開發完成時，根本沒打算要出口。不過，後來莫斯科點頭開放出口後，隨即成為亞洲最後歡迎的戰機。而第一個上門的顧客就是中國，北京在蘇聯尚未解體時，便已敲定採購訂單。

據《國家利益》（The National Interest）網10日報導，1989年5月當時的蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）訪問中國時，提議恢復中蘇軍售。而據媒體同年9月報導，中國要採購米格-29戰機毫無政治障礙。

到了1990年5月，中國代表團訪問蘇聯，討論採購先進戰機時，看到蘇軍展示米格-29，蘇-27與各式直升機。

原本蘇聯以中方使用米格戰機有悠久的歷史，並已習慣為由，力促中國採購米格-29。不過，中國代表團看了戰機展示後，表示蘇-27的作戰半徑較大，加上有電傳飛操系統，以及優異性能優異的發動機，因此想要採購這款戰機。

先前中國已有將米格-21改裝成殲-7，並改良蘇聯設計的經驗，這提供了中國未來升級戰機的最佳平台。

儘管當時蘇聯滿心不願意，但或許是在經濟拮据的龐大壓力下，最後還是答應出售蘇-27給中國。

歷經1990年冬的談判後，中國與蘇聯簽署了協議，採購24架蘇-27SK與蘇-27UBK戰機，其中K代表的是Kitai，也就是中國。儘管蘇聯1991年解體，但接班的葉爾欽（Boris Yeltsin）總統仍信守協議，於1992年6月27日將第一批蘇-27戰機交付中國。

然而，這對中國還不夠，北京深知俄羅斯1990年代面臨嚴重的經濟困境，於是力促對方轉移蘇-27戰機的相關技術，還有整條生產線。同樣的，俄羅斯在1995年同意北京的要求，特許中國製造以蘇-27為本的殲-11戰機。

而解放軍原本的目標之一，顯然就是以蘇-27為先進基礎，應用並發展中國技術，而北京已利用這戰略獲得了回報，從近年各式殲-11衍生型戰機相繼出現，就可見一斑。

從氧產生器到雷達預警接收器，中國逐漸取代俄製裝備。儘管獲得這些進展，但由於解放軍未能從俄羅斯取得製造發動機的特許權，本身又難以為殲-11仿製蘇-27SK的發動機，因此仍繼續採購俄羅斯新型蘇-35「側衛」戰機。而這主要是為了取得相關技術，尤其是改良的發動機技術。

(中時電子報)