為發福、生病「對不起」 她要林志玲別再道歉

2018年03月11日 10:49 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

御姊愛要林志玲別再道歉。(圖／翻攝自御姊愛臉書)

御姊愛建議志玲姐姐下次再被說變胖，就比中指。(圖／翻攝自御姊愛臉書)

林志玲過年期間因免疫系統失調停工養病，近日復出卻被發現發福、小腹微凸，再爆出有喜傳聞，她的助理代為解釋，表示她是因為打抗生素變圓潤，林志玲自己也高EQ回應，道歉要大家給她時間運動一下，但知名美女作家御姊愛卻認為，她應該不要再道歉了，因為「變胖、自然老化、生病何錯之有呢？」

御姊愛認為全台灣沒有做錯事卻一再道歉的人，想到的只有志玲姐姐，她因為生病、變胖、魚尾紋道歉，但她卻希望「志玲姐姐請別再道歉了」，雖然很佩服她的高EQ，不管網友如何無理，她都能不動怒，「不過修養好是一回事，頻頻道歉卻又是另一件事了」。

御姊愛覺得通常是做錯了才道歉，「可是到底變胖、自然老化、生病何錯之有呢？」她認為林志玲與其為這種事道歉，還不如像好萊塢女星，坦率面對人生必經之路，雖然知道道歉有時是跟粉絲撒撒嬌，有時是以退為進，「但身為一個女性若為了身材、年華而向大眾道歉，等同強化某種社會觀點，讓人更加畏懼失去青春的那天」。

她希望林志玲有天能放鬆做自己，「如果有人說你變胖變醜變老，就比他中指吧。」網友見狀也表示，林志玲就是太完美，才會有這種困擾，如果因為道個歉，能少很多麻煩，也是一個方法，也有人要她活得快樂自信就好。

(中時電子報)