MLB》洋基新教頭搞烏龍 要換投竟忘叫人熱身

洋基菜鳥新教頭波恩熱身賽搞烏龍，忘記叫投手熱身。(美聯社)

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中時電子報

新任洋基總教練波恩(Aaron Boone)今(11日)洋基對大都會的熱身賽，可是被上了一課了，美媒報導，波恩在5上，原本打算要換新投手，卻沒叫人去牛棚熱身，結果讓投上一局的貝騰塞斯(Dellin Betances)，得再拎著手套上場投1個人次，才完成換投。

狀況發生在5上，當時波恩想換華倫(Adam Warren)中繼，卻沒有叫他去熱身，結果變成投4上的貝騰塞斯又回場上。貝騰塞斯上場，按規定至少要面對1個人次才能換；他被葛洛梅(Luis Guillorme)敲安後，波恩才再把原定要上場的華倫推出來。

華倫雖匆促準備，不過沒釀成大禍，遭拉加瑞斯(Juan Lagares)打二壘打後，靠捕手羅麥(Austin Romine)2次阻殺，加上自己解決掉尼莫(Brandon Nimmo)，化解失分危機。貝騰塞斯也坦言，自己不是該局預定的投手，因華倫沒準備好，才回到場上，「那狀況有點讓人困惑。」

波恩過去是《ESPN》分析師，毫無教練資歷，這次狀況可說是繳了學費。《雅虎體育》記者湯森(Mark Townsend)直言，波恩跟他的教練團忘了讓新投手準備，那是相當重要的事，因而被迫讓陣中主力中繼在熱身賽多投，「幸運的是，這只是春訓，糟糕的情況會就這樣過去。」

(中時電子報)

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