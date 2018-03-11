名嘴禍害台灣民眾？陸網友：舊中國遺毒的一小群

有網友在中國論壇撰寫「關於台灣名嘴禍害台灣民眾想法）」一文，引發網友討論。（資料照／方濬哲攝）

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中時電子報

有名網友在中國大陸論壇「天涯論壇」撰寫「關於台灣名嘴禍害台灣民眾想法（我對台灣問題的思考）」一文。該文章吸引許多網友回應，並表示「我跟你感覺一樣」；不過也有網友稱「名嘴服務於自己的受眾，尋求這部分人的認同」。

該名網友指出，他從2013年開始看台灣的一些政論節目，到現在快5年，他發現現在的台灣就是被一部分名嘴害的，也就是「名嘴治國」。他說這群名嘴不過是穿著現代衣服，而心裡還是舊中國遺毒的一小群中國人，他說這些人對整個台灣傷害特別大。

他說他經常看台灣名嘴的節目，雖然知道他們胡說八道，為錢可以亂說，有時超過做人的底線。他說以前從人格上想，這人不過是太惡心，現在他發現其實根源還是這一小群名嘴舊中國思想問題。這些名嘴無中生有詆毀中國大陸，包括對希望統一的台灣人，就使用一切惡毒的語言進行詆毀謾罵。

對此，底下網友回應表示「我跟你感覺一樣，台灣就生活在舊中國」、「台灣人的根本特徵就是虛偽與詐騙」、「深以為然」、「台灣的民主最重要的就是騙票，忽悠到大多數的票就行，並不需要為大多數人的利益考慮」、「名嘴是台灣人精神享受的海洛英」、「名嘴只是表面現象」。

有網友則回應表示「無論政客也好，媒體也好，大陸網友或很多台灣網友都在罵，但是選舉和收視率證明了他們說的做的，只不過在迎合台灣大多數的心理認知而已」、「名嘴服務於自己的受眾，尋求這部分人的認同。所以當你覺得某個名嘴胡說八道之時，恰是他服務的這部分受眾聽的最爽的時候」、「台灣政論節目的最大特點是三句話離不開競選，選票是最重要的，只要有選票，說啥都行」。

(中時電子報)

文章來源：天涯論壇

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