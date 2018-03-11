廢核遊行今登場　要求核一核二提前除役

2018年03月11日 11:40 中時 楊騰凱

今是福島核災事件7周年，反核團體下午1時將以「面對核電代價、翻轉能源未來」為主軸，在凱道發起遊行廢核大遊行，同時也提出三大訴求，第一為全民共商核廢料處置，第二為提倡能源轉型以節電減空汙，第三為廢止核電廠，將核一、核二提前除役，核四則拆除轉賣。

全國廢核行動平台指出，2011年福島核災事件已經7周年了，時間讓世人淡忘核災的啟示，社會必須開始認真面對使用核電的代價，不能假裝視而不見，非核家園不代表核電夢魘結束，大眾必須了解，核電除役與核廢料處置也是一項巨大的成本，未來世代才剛要開始承擔前人使用核電40年的代價。

全國廢核行動平台指出，政府雖然已經宣布2025非核家園，但非核家園政策尚未徹底落實，包括老舊電廠的核安與除役問題仍需人民監督、核廢料選址仍懸而未解，而且，台灣在面對能源轉型的過程中，恐怕仍會遭受來自傳統能源集團勢力的反撲，企圖將台灣拉向一條擁抱傳統、高汙染能源的路走，所以民間團體仍須走上街頭監督政府。

全國廢核行動平台表示，此次遊行估計會有數千人參與，共同提出三大訴求，第一點為是關於核廢料處置問題，要求政府應儘速提出核廢三法的立法具體時程與蘭嶼核廢料遷出機制，以及儘速建立社會對話及公民參與機制，讓全民討論核廢何去何從，擬定核廢料處置之可行時程表。

第二點為開始能源轉型，包括應課徵能源稅，由汙染者付費、取消化石燃料補貼、提升能源效率與電力管理，用電需求負成長、綠能淨尖峰能力應提高並加速綠能審查及發展屋頂綠能、工業需量措施擴大，住商落實不同節電方案、檢視能源管理。第三點為核電廢止與除役，包括核一、核二應提前除役，儘速廢止核四，提出轉賣拆除評估方案，廠區後續規劃應交由當地居民討論決定。

(中時)