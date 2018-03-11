國色天香富貴之花　杉林溪牡丹花大盛開

南投縣杉林溪牡丹花季今(11)日開鑼，將璀璨到四月底。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
愛花、賞花者專注攝影。（沈揮勝攝）
花團錦簇。（沈揮勝攝）
美不勝收。（沈揮勝攝）
罕見綠色牡丹「綠幕隱玉」。（沈揮勝攝）
牡丹花指標花色「洛陽紅」。（沈揮勝攝）
杉林溪天然景致迷人壯觀。圖為區內之松攏岩瀑布今日水量。（沈揮勝攝）
盛開中的台灣原生種霧社櫻。（沈揮勝攝）
珍稀植物台灣喜普鞋蘭盛開。（沈揮勝攝）

杉林溪牡丹花季11日正式開鑼！園區花卉中心，紅、白、黃、綠，或是紫鑲金蕊，10大花型、9大色系爭妍鬥豔，將璀璨亮麗到四月底。自然教育中心解說老師劉威良說，除了牡丹，園區原生珍稀植物台灣喜普鞋蘭、一葉蘭、水晶蘭及喬木型台灣杜鵑，也將陸續綻開。

自然教育中心館長江華章表示，杉林溪海拔1600多公尺，夏季涼爽，冬有寒霜，是蘊育牡丹最佳天然環境，1983年從日本引進20多種牡丹品系，歷經20多年培育經驗，繁衍出上萬植株。

2011年有感於品系培育與基因多元，多次派員到大陸洛陽考察，並於翌年引進55個品種，目前區內之大陸與日本品系合計逾80種，總植株數超過2萬棵；較具代表性的花系包括唇紅、綠幕隱玉、金閣、捲葉紅、似荷蓮、香玉、洛陽紅及虞姬豔裝等。

杉林溪森林生態渡假園區的牡丹花，常態在3月下旬開始盛開，今年因春節前因連續數波冷氣團過境，春節後迅速回暖，促使牡丹花苞急速萌發，較往年提早半個月綻放；上周起已先展示500盆，今天牡丹花季正式開鑼登場，將陸續加碼到1500盆以上，其盛況可持續至四月底。

除了象徵國色天香與富貴的牡丹花外，杉林溪的櫻花也很有看頭！最吸引人者，莫過於台灣原生種的白色櫻花「霧社櫻」，杉林溪大飯店對面的草地邊坡，有幾棵霧社櫻開得相當耀眼，罕見難得。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
台灣虎航推全線促銷優惠，台北國…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。