國色天香富貴之花　杉林溪牡丹花大盛開

2018年03月11日 11:42 中時 沈揮勝

愛花、賞花者專注攝影。（沈揮勝攝）

花團錦簇。（沈揮勝攝）

美不勝收。（沈揮勝攝）

罕見綠色牡丹「綠幕隱玉」。（沈揮勝攝）

牡丹花指標花色「洛陽紅」。（沈揮勝攝）

杉林溪天然景致迷人壯觀。圖為區內之松攏岩瀑布今日水量。（沈揮勝攝）

盛開中的台灣原生種霧社櫻。（沈揮勝攝）

珍稀植物台灣喜普鞋蘭盛開。（沈揮勝攝）

杉林溪牡丹花季11日正式開鑼！園區花卉中心，紅、白、黃、綠，或是紫鑲金蕊，10大花型、9大色系爭妍鬥豔，將璀璨亮麗到四月底。自然教育中心解說老師劉威良說，除了牡丹，園區原生珍稀植物台灣喜普鞋蘭、一葉蘭、水晶蘭及喬木型台灣杜鵑，也將陸續綻開。

自然教育中心館長江華章表示，杉林溪海拔1600多公尺，夏季涼爽，冬有寒霜，是蘊育牡丹最佳天然環境，1983年從日本引進20多種牡丹品系，歷經20多年培育經驗，繁衍出上萬植株。

2011年有感於品系培育與基因多元，多次派員到大陸洛陽考察，並於翌年引進55個品種，目前區內之大陸與日本品系合計逾80種，總植株數超過2萬棵；較具代表性的花系包括唇紅、綠幕隱玉、金閣、捲葉紅、似荷蓮、香玉、洛陽紅及虞姬豔裝等。

杉林溪森林生態渡假園區的牡丹花，常態在3月下旬開始盛開，今年因春節前因連續數波冷氣團過境，春節後迅速回暖，促使牡丹花苞急速萌發，較往年提早半個月綻放；上周起已先展示500盆，今天牡丹花季正式開鑼登場，將陸續加碼到1500盆以上，其盛況可持續至四月底。

除了象徵國色天香與富貴的牡丹花外，杉林溪的櫻花也很有看頭！最吸引人者，莫過於台灣原生種的白色櫻花「霧社櫻」，杉林溪大飯店對面的草地邊坡，有幾棵霧社櫻開得相當耀眼，罕見難得。

(中時)