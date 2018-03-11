MLB》有MVP夢！太空人柯瑞亞：沒拿到不退休

2018年03月11日 11:41 中時電子報 蔡銘仁

柯瑞亞(Carlos Correa)去年助太空人奪世界大賽冠軍，入選過明星賽、拿過新人王，生涯前期就風光至極，如今，柯瑞亞已經有了新的目標，那就是爭取首座最有價值球員(MVP)獎座，「MVP是個我沒拿到不會想退休的獎。」

柯瑞亞僅23歲，歷經三個球季已蛻變為明星級選手，他去年雖因大拇指傷勢缺席7周，但首度入選明星賽，例行賽出賽109場，繳打擊率3成15、上壘率3成91、長打率5成50、24轟、84打點成績。柯瑞亞助太空人一路打進世界大賽，不僅奪得隊史首冠，還跟女友求婚成功。

柯瑞亞連最難拿的冠軍都到手，下一個目標，劍指年度MVP。柯瑞亞直言，在沒拿到MVP前，不會輕言喊退，「那感覺會像美夢成真，我已經有新人王、成為全明星，也拿到世界大賽冠軍，一切讓人感到不可思議。我不知道是否會是今年，不過在某個時間點，我會拿到MVP。」

事實上，柯瑞亞在去年上半季，打81場打擊率3成25還有20轟，頗有問鼎MVP的氣勢。柯瑞亞幾乎無乎證明身手，不過，他自認去年打得好，但仍有很多地方待改進，得持續不斷進步，讓自己朝MVP更近，「我不想成為頂尖選手之一，我想成為最頂尖。」

柯瑞亞認為，成為最頂尖的選手，是每個人的目標，他們打球也就是為豐富自己的球員生涯，才能跟家人享受相處的時光，「對我而言，現在是時候該做些犧牲，去實踐每個目標，然後就能休息了。」柯瑞亞接下來打算加強選球，以及守備工夫及跑壘。

不過，柯瑞亞要拚MVP，有賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)等人競爭，要得獎是有難度，但他表示，只能盡力掌握自己能掌握的事。太空人總教練辛屈(A.J.Hinch)看好柯瑞亞，讚賞他的天賦與認真，「他能在比賽中做到任何想做的，天空才是他的極限。」

(中時電子報)