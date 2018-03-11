龍應台開車 馬英九坐副座 隨扈坐大位

2018年03月11日 12:32 中時 趙靜瑜

「我是接待一個朋友，不是接待誰。」前文化部長龍應台臉書書寫他與失業總統馬英九的屏東行，已經引發熱烈回響，不過龍應台在最新的「失業遊記」期間裡寫著：「臉書湧進數千對我毫無興趣、完全衝著他來的粉絲，很沒意思。好啦，寫完了，不再寫他了。比他有趣的朋友多著呢。如果只是對他有興趣，現在可以解散了。」完全展現龍應台瀟灑的真性情。

龍應台說，他與馬英九兩人都篤信法治，「國事上他不找我，我不找他。」至於朋友私交，「國事當前，自然封箱冷凍，所謂大夫無私交，春秋之義，就是說，為了嚴守公私之界，這個朋友暫時不要了。」直到兩人都離開政壇之後，龍應台才首度書寫與馬英九的情誼。

「我們的話題還是嚴肅的。晚上談的多半是歷史和國際情勢，尤其是抗戰史和台灣史各個逐漸冒出的新解釋、新發現。也談數位化如何改變了社會的原有秩序和價值。兩岸的未來、避免戰爭的努力，更是我們共同關切的大主題。」龍應台在臉書上表示，雖然「話題沈重，但是陽台上有桂花的清香飄來，腳邊有貓咪在來回磨蹭，街上傳來鄰人的桑麻話語，這還是失業後才可能享受的普通人」時光。」

近距離相處，龍應台在臉書上表示，馬英九端坐凳上，完全是福德正神的坐姿，脊椎挺直正坐，兩手端放膝上。晨走的盡頭就是一座土地公廟，裡頭端端正正坐著福德正神，「我們在廟前恭恭敬敬鞠躬，他撫掌低頭說，祈願台灣風調雨順，國泰民安。」令人動容。

龍應台也說，制度的規定，失業後的八年，馬英九到任何地方都不能脫離一大群隨扈的保護視線，龍應台直言虧馬英九，「這樣這世界上還有誰願意和你做朋友？」

馬英九拜訪龍應台期間，龍應台堅持駕車，失業總統坐旁邊，隨扈坐後面的大位，馬英九也回虧龍應台，「沒見過這麼自我感覺良好的駕駛，走錯路了還誇獎自己聰明絕頂。」

在馬英九擔任台北市長期間，三顧茅廬，硬是把龍應台從德國請回臺灣，擔任文化局長，也讓龍應台開始在政壇發揮自己的理想與影響力。龍應台也是第一任文化部長，兩人於公於私，都是深具默契的夥伴。

(中時)