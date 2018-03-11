今年國中教育會考 3月15日至17日報名

2018年03月11日 12:43 中時 林志成

今年國中教育會考5月19日、20日兩天舉行，教育部表示，考生應於3月15日至17日報名，應屆考生免報名費，非應屆考生則要繳500元，4月13日寄發准考證。

教育部表示，國中應屆畢業生免繳會考報名費，由所就讀學校代為辦理集體報名，學生繳給就讀學校資料包括考生基本資料、相片電子檔，若為身心障礙及重大傷病考生，應檢附相關合法有效證明文件正本、影本各1份，正本驗後發還。

非應屆國中畢業生則繳交報名費500元，低收入戶子女或其直系血親尊親屬支領失業給付者，報名費由教育部國教署補助全額500元，即免繳報名費；中低收入戶子女報名費由教育部國教署補助60％(300元)，即僅需繳交200元。

教育部說，非應屆國中畢業生採個別報名，考生於3月12日上午8時至3月14日下午5時自行上網http://cap.ntnu.edu.tw）填報個別報名表資料，並於3月15日至17日至考區試務會辦理報名，考區試務會採現場審件，並於個別報名現場設置電腦及印表機供考生修正報名資料。

教育部指出，今年會考全面開放使用冷氣，冷氣溫度以設定於攝氏26至28度為原則。惟考量學生之個別需求，選擇使用「非冷氣試場」的考生，應於報名時填寫「非冷氣試場應考服務申請表」，提出申請，申請後不得再變更試場。

另外，凡領有身心障礙證明（手冊）者、經各級主管機關特殊教育學生鑑定及就學輔導會鑑定為身心障礙學生、其他因重大傷病嚴重影響應試者須申請特殊應考服務，應於報名時填附「身心障礙及重大傷病考生應考服務申請表」，考區試務會將邀集相關人員審查後通知考生審查結果。

今年會考將於4月13日寄發准考證，考生收到後應詳細檢查，如有錯誤須更正，提出申請更正時間為4月16、17兩日，集體報名的學生向就讀國中提出申請更正，個別報名的考生向考區試務會提出申請更正。

(中時)