實現印太戰略 外交次長吳志中：台美日攜手合作

友善列印
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外交部次長吳志中今表示，近來區域情勢面臨挑戰，中國大陸頻繁的軍事擴張行動、北韓核武計畫等，均增加區域安全的不穩定性；為達成「印-太」願景，需要域內的民主國家承擔更多責任，台灣也同樣須扮演更積極的角色，與美國及日本攜手合作，維護區域的和平及穩定。

吳志中今出席「印-太戰略下的台灣機會」研討會」時表示，蔡總統就任一年九個月以來，台灣與美國及日本等夥伴國家在多項領域獲得突破，雙邊緊密的合作創造許多亮眼的成果。

吳志中指出，在台美關係方面，川普政府於就職半年內即宣布總值高達14.2億美元之對台軍售，以具體行動履行美國對台灣的安全承諾。

吳志中說，在台日關係方面，我們不僅完成雙邊對口單位更名，陸續將「亞東關係協會」及「交流協會」更名為「台灣日本關係協會」及「日本台灣交流協會」，日本政府也首次於去年3月派遣副大臣層級官員、總務副大臣赤間二郎正式訪台。

吳志中強調，台、美、日三方共同的努力，讓彼此成為「印-太」地區最值得長期合作與信賴的夥伴，也為原本及非常堅定深厚的友誼奠定更穩固的基礎。

吳志中表示，美國通過《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act），台美高層交往準則，促進台美高層互訪，都再次彰顯「印-太」民主國家間深厚的友誼及共享的價值觀。只要各方堅守民主、法治及自由市場等價值，就能維護以法治為基礎的國際秩序，促進區域的和平及繁榮。

吳志中說，身為「印-太」區域的自由民主國家，台灣已做好準備，並積極有效透過「新南向政策」與鄰近國家開展新的合作及交流模式，展現台灣有意願、也有能力貢獻區域的和平穩定。

(中時)

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