偷完OPPO大鬧旅店 女賊眉毛太短露餡

警方處理機車糾紛案，見女子眉毛短得太顯眼，貌似手機竊案嫌犯，經比對無誤，將2嫌逮捕。（林雅惠翻攝）

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中時

失業的一對毒品鴛鴦盜日前從台北南下找工作，並投宿低價旅社，期間曾到岡山區一家手機店竊走新款OPPO手機得逞，2人因在投宿的旅社過於吵雜遭店家拒絕往來，竟憤怒推倒旅店前他人機車，警方獲報趕到處理，眼尖員警見女子眉毛短得太顯眼，貌似手機竊案嫌犯，經比對無誤，當場將2嫌逮捕。

失竊手機的女店員再三感謝警方能迅速破案，找回手機，否則她要負責賠償超過她半個月薪水損失。

警方表示，岡山分局壽天派出日前接獲有民眾機車被推倒的糾紛，警方到場處理，發現馮男（40歲）及林女（38）貌似日前手機行女店員報案佯裝選購手機，趁機竊走櫃台上展售之新款OPPO手機（價值約16000元）的男女鴛鴦盜，因林女眉毛修得很短，讓員警印象深刻。

2嫌犯起初矢口否認行竊手機，經帶回所比對店家提供的監錄影像與2嫌目前穿著衣褲一致，且女竊嫌林女臉形特徵及眉毛相符，2嫌眼見證據確鑿下，只好坦承犯行，警方偵訊後將2嫌依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方調查，2嫌犯是夫妻，皆有毒品與竊盜前科，戶籍設於北部，因與家人不合，一個月前辦理離婚，上週才復合，自稱打算一起至南部找工作，平日以低價旅社為家，日前在岡山路閒晃時，在手機店內發現展示櫃上手機未加鎖，認有機可乘，趁店員未注意時，2人相互掩護，將鎖線打開後竊走迅速逃離，再將竊得手機藏放於保管櫃，待離開岡山時再帶走。

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(中時)

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