大陸火星探測器氣動設計已完成 正在進行試驗驗證

2018年03月11日 12:40 中時 楊家鑫

在美俄兩國放緩太空探索之際，中國大陸航太技術不斷突破，除了探月工程，2020年還將發射火星探測器。大陸科技日報報導稱，大陸全國政協委員、中國航太科技集團十一院研究員周偉江透露，大陸計畫於2020年發射的火星探測器，已完成氣動外形設計，以及氣動力、氣動熱設計工作。

大陸科技日報報導指出，大陸火星探測任務力爭一次實現環繞、著陸和巡視三大目標。其中，著陸器的著陸過程涉及到多項空氣動力學難題。

周偉江指出，著陸器降落過程初期速度很快，為避免空氣摩擦產生的溫度過高將其燒毀，需要有一定升力説明它減速。此類軸對稱結構的航天器，要產生升力必須讓它不對稱，這有幾種方法。國內外一些探測器採取的是調整重心的策略，大陸的火星著陸器則是通過開啟活動控制部件、配合噴流控制來產生升力。

同時，控制著陸器的姿態非常重要，如果它翻起跟頭，可能被燒蝕或偏離軌道。

對此，周偉江表示，著陸器下降過程中，會不斷有部件分離。比如先要拋出前蓋，打開降落傘，這個過程不能影響飛行器的穩定性。降到一定高度時，要拋掉大底，由於此時著陸器是大底朝前降落，這個動作相當於是迎風完成。接下來，還要把倉裡的巡視器拋出去。如此一來，變成幾個部件一起降落，如果相互干擾碰撞，會對任務造成很大影響。這些問題都要在氣動設計中考慮周全。

報導稱，周偉江還介紹，大陸火星探測器品質較小，在進行氣動力、氣動熱及相關作業系統設計時，處處受到嚴格的重量限制。「比如防熱材料，如果用少了，著陸器會被燒壞；多用一點，重量就會超標」，「各系統、結構要精打細算，一點點摳，幾乎不容許有餘量。」

不過周偉江表示，火星探測器各項氣動設計工作已全部完成，正在進行試驗驗證。

(中時)