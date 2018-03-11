台灣萊雅連續11年 發掘台灣女科學家

台灣萊雅總裁陳敏慧（左一）帶動發掘台灣女科學家

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以科學研發起家的全球最大化妝品集團LOREAL台灣萊雅，有鑑於在台灣，雖然兩性受教育比例均等，但女性參與科學比例極低。自2007年起發起全台第一個表揚台灣傑出女科學家的獎項，台灣萊雅總裁陳敏慧表示，今年邁入11年已發掘41位傑出女科學家，藉由樹立成功標竿，更能鼓勵年輕女性跟隨、堅定追求科學志向。

自2007年，台灣萊雅已認知並重視科學界性別失衡現象對台灣科學競爭力的隱憂，發起全台第一個表揚台灣傑出女科學家的獎項，並由萊雅、吳健雄學術基金會與婦聯會主辦，藉由樹立成功典範，鼓勵年輕女性跟進、勇於做科學。獎項舉辦11年來，共表揚41位傑出女科學家，並邀請得主進入校園，參與「高中女校科學教育巡訪計畫」講座，親自與學生對談解惑，強化女學生學習科學的信心與興趣。根據教育部統計處數字指出，在大專院校科技類女學生的占比從96學年度到105學年度，10年間已上升3.3%，可見台灣傑出女科學家獎在鼓勵女性參與科學上已有具體成效。

今年新出爐的女科學家獎得主，包括傑出獎得主為中研院分子生物研究所蔡宜芳、新秀獎得主為成功大學生技科學系王涵青、台大化學工程學系趙玲、孟粹珠獎學金得主台大林秀娟等；蔡宜芳從事細胞膜蛋白的功能研究，在硝酸鹽轉運蛋白研究領域貢獻卓著，有助舒緩氮肥對環境的危害。

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