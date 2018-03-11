想當明星？謝祖武：靠努力的汗水來圓夢

2018年03月11日 12:45 中時 林志成

許多年輕人夢想著成為下一個周杰倫、周潤發，台北城市科大最近兩天由演藝學程主任、演員謝祖武舉行說明會，他以片場的經歷分享學子，「第一份工作是買便當，我所買過的便當絕對最好吃，因為我會先試吃確定口味」，他強調夢想絕不是想想，要靠努力的汗水來實踐。

台北城市科大演藝學程與流行音樂學程為了讓學子了解未來學習內容，與未來職涯潮流，3月10日、11日分別於台北城市科大、高雄夢時代舉行聯合說明會，吸引了數百位學子、家長參加，家長、學生會後爭相與演藝學程主任謝祖武合影。

謝祖武表示，不少人挑戰他，為什麼能夠到城市科大擔任演藝學程主任，他說自己雖不是教理論的能手，卻會以一個專業演員的生命故事帶領學子學習，教導學生如何編劇、演戲與導戲，一窺演藝工作的全貌。他也帶著今年大一學生們參與電影《王牌教師 麻辣出擊》的幕後工作，引領學生學習電影拍攝的實務經驗。

謝祖武的兒子今年要參加國中會考，準備的很辛苦，他雖不捨小孩疲累，卻深知這是社會的競爭法則，話鋒一轉，他告訴台下的學子，負責任的態度是第一要件，沒有態度就會被這個行業FIRE（開除），「來自哪裡不重要，明天要去何方才重要」。

另外，不少學子、家長詢問流行音樂未來出路，流行音樂學程主任薛忠銘表示，未來可以投入的工作包含詞曲創作人、音樂專輯製作、專業錄音師、詞曲版權經紀人、音樂節目、歌唱表演藝人，而系上實習機會也很多元，他曾帶領學生參與「105年國慶四海同心聯歡大會」、「青春最強音」、「中國好聲音校園海選」等工作，他認為學生就像璞玉，只要經過細心雕琢必能發揮更大的價值。

有很多高中生從各地趕來，一位來自東吳高職的學生立志當音樂人，他希望能在薛主任的帶領下學習更紮實的功夫。

(中時)