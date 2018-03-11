翁章梁初選後首行程 呼籲團結

2018年03月11日 13:35 中時 翁聖勳

民進黨嘉義縣長參選人翁章梁（左一）於老人食堂親自下廚，並和年長鄉親寒暄。（翁聖勳攝）

民進黨嘉義縣長初選結果日前揭曉，兩位候選人按照既定行程前往各鄉鎮進行感恩謝票。翁章梁初選後首次行程出席水上龍德社區老人食堂，及民進黨第15屆黨代表大會，呼籲黨員尊重黨內初選制度，選後更要團結，自己及團隊未來會承擔更重大責任，希望大家放下初選對立，一起面對2018年底大選。

初選後首次行程來到水上鄉龍德村，翁章梁表示，嘉義縣人口老化非常嚴重，老年人口比例最高縣市也是嘉義縣，自己一直很關心老人福利，所以選擇從各大社區食堂及據點出發來表達對所有支持者的感謝，未來將費更多心思在老人照顧的政策上。

隨後翁章梁出席民進黨嘉義縣黨代表大會，他表示，初選是政黨推出人選的過程，舉凡總統、立委、縣市長皆依據這樣的制度，希望大家維護民進黨選舉制度尊嚴，團結面對年底大選迎向勝利。自己也將努力撫平初選裂痕，用最大誠信跟誠意團結所有黨內同志，一起關心嘉義未來，共同迎向年底大選。

縣主委林沐惠表示，初選過程激烈，呼籲雙方支持者冷靜，包容彼此選後情緒反應，不要有言語對立，對於黨員不滿這次初選結果退黨，黨部尚未接獲訊息，也希望黨員共同為嘉義打拚，打贏年底五合一選舉。

(中時)