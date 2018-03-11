台南專屬限定16歲小戲節 「青少年扮戲」盛大展開

2018年03月11日 12:44 中時 曹婷婷

台南市政府文化局和影響‧新劇場共同合作「十六歲小戲節─青少年扮戲計畫」堂堂邁入第4年，台積電文教基金會一路支持與協助，累積孕育132位在地青年學子接受表演藝術、演出、製作培訓，為16歲的天空譜出璀璨色彩，今年度活動將於3月18日起跑，邀請對表演藝術有興趣的16至18歲青少年報名。

「十六歲小戲節─青少年扮戲計畫」以府城「做十六歲成年禮」為發想，由影響‧新劇場藝術總監呂毅新，帶領青少年以自己的生命故事，進行編演創作和公開演出，將藝術和生命教育課程做結合，透過藝術深耕，帶給青少年一個特別又難忘的成年禮。

3年來，百餘位青少年在這個為他們量身打造的專屬平中，體會一群人如何一起創作展演一齣戲，採用激發創造力的教學方式，讓青少年逐步學習，自行找到表演訣竅，享受創造過程。

除了戲劇培訓課程之外，今年度尚有「校園推廣講座演出」、「教師戲劇工作坊」、「藝術啟蒙講座」、「互動玩劇體驗」及「少年有藝術創意行動」等分項活動，不單只以青少年為推廣對象，亦歡迎一般民眾共同參與此表演藝術盛事。

「十六歲小戲節─青少年扮戲計畫」透過半年3階段戲劇培訓課程，將在8月14至19日於台南文化中心原生劇場演出《發角Huat-Kak》。

活動現正熱情招生中，歡迎青少年踴躍報名，活動詳情及報名表下載至連結中雲端下載，或洽詢台南文化中心陳先生06-2692864轉504>或至影響‧新劇場Facebook粉絲專頁查詢。

(中時)