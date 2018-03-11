MLB》把球打到不見！天使「神鱒」首轟打超遠

2018年03月11日 12:40 中時電子報 蔡銘仁

「神鱒」卓奧特(Mike Trout)發威，春訓首度開轟，就讓所有人驚呼連連，天使今(11日)熱身賽8比9輸巨人，不過卓奧特展現打擊好手感，3打數3安，包括轟出春訓首發全壘打，該發全壘打飛越420英呎、高30英呎的中外野「打者之眼」，是距離相當遠的大號全壘打。

卓奧特春訓前幾戰，14打數僅1安，狀況其實不算太好；此役他擔任先發2棒中外野手，前兩打席都擊出安打，3下的安打還打進天使第1分。到了4下，卓奧特第三度上場打擊，再接再勵於沒好球1壞的情況下，用中外野陽春炮狙擊巨人中繼桂格瑞歐(Joan Gregorio)。

兩隊比賽的這座球場，中外野大牆距本壘板420英呎、高30英呎；卓奧特這轟，飛越大牆到場外，攝影機完全沒跟到球的落點，足見這轟是距離相當遠的大號全壘打。卓奧特滿意的說，當下打出去感覺就不錯，「打擊練習時，我們就試著做到這件事，能在比賽做到，感覺好極了！」

卓奧特這一擊，雖助天使擴大領先為7比3，但中繼投手沒能守住優勢，第5到第7局遭巨人得6分逆轉。天使反撲無力，以1分之差輸球，不過卓奧特展現回溫身手，對他們是不錯的消息。天使明跟遊騎兵交手，大谷翔平預計會擔任指定打擊。

(中時電子報)