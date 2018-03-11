周錫瑋：參選人像盒菜 不能看盒子就買菜

周錫瑋上午參加板橋妙雲宮法會。（王揚傑翻攝）

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國民黨新北市長參選人周錫瑋今（11日）上午至板橋妙雲宮法會參拜，對黨內初選期程表示，還是期盼有1個月以上的時間讓市民了解到參選人的政見，比喻買盒菜，總是要把盒子打開檢視一下菜吧！總不能看了盒子就買菜。希望所有的參選人都像盒菜一樣，打開來讓市民好好檢視。

針對侯友宜向行政院長賴清德喊話，在前瞻建設中未將汐止民生線列入。對此周錫瑋表示，第一，民進黨的8800億就是綁樁，他根本不認為這是福國利民的事，呼籲賴清德的政府和蔡英文總統都要懸崖勒馬。第二，8800億實際上不應再用在硬體建設，應用在國家新興科技、經濟產業上的投資及社會上亟需要的福利政策，甚至環保、電力的政策，這些建設與政策才是我們需要的。

周說，現在編所謂軌道的預算，又大開燒煤炭的火力發電廠，完全和所有民眾的要求及世界上所有國家要求的背道而馳，再次鄭重呼籲蔡政府和賴院長，不要把人民的血汗錢不要拿來當成選舉綁樁的錢。

媒體詢問是否認為侯友宜頻向賴清德喊話，是已將賴清德視為假想敵？

周錫瑋表示，他一直覺得民進黨最後還是賴清德出來選，畢竟蘇貞昌一直沒有意願，民進黨又想把新北市拿回去，他們最強棒還是賴清德。

周錫瑋隨即重砲批評，民進黨最近犯了非常大的錯誤，第一就是開啟燃煤發電廠，第二就是用8800億去做硬體建設方式的綁樁，第三，完全沒有回應現在台灣新興科技產業的需求及傳統產業的哀求，在經濟上完全沒有任何的投資，第四是蔡政府違法亂紀，無視於民主法治精神的存在，完全就是獨裁。

從以上顯現出蔡政府和賴清德院長倒行逆施，每一個對政治關心的人都應出來譴責。

媒體問到周一的協調會周錫瑋是否本人出席？周錫瑋表示自己會出席，這樣比較有誠意，任何的協調大家要表達、溝通意見，許多事大家面對面坐下來談，才談得出結果。

(中時)

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