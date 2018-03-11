福利爆好！這私校半數師年薪破百萬、每年出國3次

福利爆好！這私校半數師年薪破百萬、每年出國3次。圖為啟英高中。（楊宗灝攝）

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中時電子報

受少子化浪潮侵襲，許多私校招生不足面臨經營危機，部分學校甚連教師薪資也發不出來，但有兩校例外，分別為桃園市啟英高中學生7371人，排名全國第二，僅次高雄市中山工商的9904人。啟英高中校長彭昭勳認為，這都歸功於學校特別看重教師福利，有半數老師年薪破百萬，每年出國旅遊3次，藉以降低師資離職率，維持學生受教品質。

根據教育部統計處資料公布，一○六學年高中職各校學生數，都會區縣市如台北，高雄私校招生況也受到影響，還有私校甚至出現只剩一兩百名學生的慘兮兮情況。不過，中北部規模最大的高中職，啟英高中學生數可與去年維持差不多的水準，學生數7371人，而中山工商學生數9904人則為第一名。

據《聯合報》報導，啟英高中校長彭昭勳表示，學校之所以挺過少子化浪潮，是因為學校特別看重教師福利，除起薪4萬多元、保障年終1.5個月、三節各有獎金7千元，教師節、生日及年節團拜也各有禮金2千元；年資兩年以上教師，每年還有3次出國旅遊機會。

彭昭勳說，即使在不景氣的年代，今年啟英還隨公務員調薪3%，根據校方統計，有半數老師年薪破百萬，全校300多名老師因福利待遇好，每學期不到10人離職的離職率，讓學校教師教學經驗更可累積，提高向心力。有優良師資的條件之下，相對影響學生技職或升學表現，學校可以有亮眼成績，不儘有學生考上台大或醫學系，也有學生獲世界美髮大賽優勝、機器人比賽全球第四名等佳績。

(中時電子報)

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