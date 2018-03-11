翻爆旺美食》在地平價好滋味！ 熱搜全台人氣甜不辣

2018年03月11日 12:59 中時電子報 綜合報導

◎隱藏版美食 社子島第一辣

提到甜不辣，在士林有一家隱藏版美食「社子島第一辣」，小小的攤位，賣的是台式傳統小吃，甜不辣、大腸麵線、肉圓、油粿以及貢丸湯、菜頭湯，配上店家特製的真正辣、真正香以及麻辣醬三款醬料，讓上門的饕客絡繹不絕。

◎北門田不辣 招牌辣椒香辣夠勁

北門田不辣位於新北市板橋區北門街，第一代老闆創店以來己有30多年歷史，因為創始人名字有個田字，乾脆作為店名，創業以來只賣甜不辣，種類只有米血、三角油豆腐、蘿蔔、貢丸、鱈魚丸跟主角大小甜不辣共7種，目前接手經營的劉家第二代媳婦說：「細心熬煮的海鮮湯頭帶出食物的甜味，簡單就是最好吃的東西」。

◎蚵仔麵線甜不辣 平價美味

位於桃園市中壢區延平路上的「蚵仔麵線甜不辣」就在大馬路邊，最大特色就是24小時營業，不論何時肚子餓，總是能吃到熱呼呼的食物，大家幾乎都是點上一碗甜不辣搭配麵線吃，是店家販售的絕配組合。

◎逢甲「黑輪美」甜不辣 獨門醬料速配口感

逢甲夜市知名，也是各種小吃的一級戰區，王政翰開店1年多的「黑輪美」，招牌「甜不辣」現點現炸，配上原味與黑胡椒醬獨門醬汁，不只吸引很多老饕，市場更跨出逢甲商圈，很多中科工廠都有下午茶時間，員工指名訂餐，老闆還特製保溫箱，外送熱騰騰的甜不辣。

◎阿輝黑輪甜不辣 鐵皮屋下的美味

老台南人記憶中的體育公園，除了可以打球、運動之外，在黑輪攤前吃甜不辣、黑輪或香腸，更是令人印象深刻。從三輪車攤到租鐵皮屋開店，阿輝黑輪的甜不辣，40年來陪伴許多台南人長大，堪稱經典的「故鄉味」。

◎飄香30載 鳳山黑輪傳3代

高雄鳳山知名宵夜街中山路，飄香逾30載的寶島黑輪壽司，是眾多當地人味蕾不曾抹滅的記憶，鄰近陸軍官校士官兵，退伍後也愛專程來回味。68歲老闆許泉成笑稱，從年輕「黑手」因緣際會「誤入歧途」，如今已是白頭翁，將逐漸交棒給兒孫，準備退休養老。

(中時電子報)