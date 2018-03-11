牛排選「這部位」CP值最高 連Jamie Oliver也難以抗拒

2018年03月11日 13:18 中時電子報 簡怡欣

用美國和牛21天熟成的丁骨部位爐烤出的牛排，可讓食客兼饗「紐約客」和「菲力」兩個部位不同風味與口感。(本報系資料照)

前陣子國內掀起牛排熱潮，更帶動日本和牛睽違14年解禁開放進口，成為全台肉食控最受矚目的焦點。不過，街頭巷弄可見牛排店，大家是否有搞懂自己吃得是哪個部位嗎？經常分享料理影片的「Ting's Bistro 美食自學廚房」就評比7種常見牛排部位的差異，其中「平鐵牛排」獲選CP值最高牛排，兼具雙層口感的魅力，也征服英國名廚Jamie Oliver的味蕾。

愛吃牛排的你，搞懂牛排差異與最佳品嘗熟度嗎？影片列舉7種常見牛排部位，「肋眼牛排」是嫩度僅次於「菲力牛排」，擁有大理石紋路般的均勻油花，烹調後油脂滲入肉質當中，讓口感吃起來像是有爆汁的快感，建議熟度不要超過5分熟。

American Steakhouse油封沙朗牛排，引排隊人潮。（本報系資料照）

整塊美國PRIME級去骨牛小排用爐火燒烤，享受燒烤牛排。（本報系資料照）

「牛小排」的最大特色則是肉質紮實且帶有牛筋，建議煮到7分熟甚至全熟，肉筋口感會變得酥脆，能吃到與其他牛排部位不同的口感。另還有入門款的「紐約客牛排」、牛排界的勞斯萊斯「菲力牛排」，以及「丁骨牛排」、「沙朗牛排」、「平鐵牛排」等。

澳洲和牛烤製的牛排因油脂豐富，肉質柔嫩，近年頗受高檔牛排餐廳喜愛。（本報系資料照）

其中「平鐵牛排」在台灣被稱為「嫩肩牛排」，從特質角度來說，被評為CP值最高牛排部位；雖然多數人會有肩膀肉質非常有嚼勁、甚至難咬的誤解，但其實這部位的肉質紮實中帶點軟嫩，烹煮5到7分熟是最能品嘗出它的最佳風味。

(中時電子報)