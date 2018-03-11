HBL》蘇嘉嫻猛飆29分 滬江女籃逆轉永仁奪季軍

2018年03月11日 13:57 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

滬江女籃蘇嘉嫻。(林宋以情攝)

106學年HBL高中籃球男女甲級聯賽，11日首場永仁對滬江季軍戰，滬江女籃從首節落後中，2、3節間「馬臉」蘇嘉嫻連拿11分逆轉戰局，終場34.5秒再關鍵切入，為滬江女籃保住勝果，71比66擊敗隊史兩冠永仁，連續三年拿下季軍。

首節9比16落後的滬江，第2節末和第3節前兩分鐘，在「馬臉」蘇嘉嫻連切帶罰含一記三分球，一人獨拿11分逆轉局勢，33比28首度取得超前。

滬江女籃宋妤涵。(林宋以情攝)

滬江女籃吳亞庭(左)爭搶籃板。(林宋以情攝)

永仁雖然靠著吳瑋茹要回領先，但滬江第3節打出12比1攻勢，含蘇嘉嫻一記壓哨三分球，帶著7分優勢進入第4節。

永仁女籃鄭慧慈。(林宋以情攝)

永仁女籃吳瑋茹。(林宋以情攝)

雙方第4節進入白熱化，滬江宋妤涵違反運動道德犯規又讓比賽寫下變數，倒數兩分鐘鄭慧慈連續兩次禁區強攻，許可微46.2秒兩罰俱中追到兩分差。

蘇嘉嫻34.5秒切入要到兩分，許可微回頭單刀直入上籃得分，回頭滬江進攻發生失誤，許可微快攻要犯不成，球權最後回到滬江手上，蘇嘉嫻右邊再飆進壓哨三分球，71比66擊敗永仁。

蘇嘉嫻攻下全場最佳29分含4記三分球，宋妤涵、吳亞庭各11分，永仁菜鳥鄭慧慈21分、20籃板最悲情。

(中時電子報)