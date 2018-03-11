分析五大面向 游梓翔：馬再獲歡迎小英確實貢獻卓著

2018年03月11日 13:31 中時電子報 謝雅柔

前總統馬英九人氣紅不讓，台大政治系教授李錫錕曾不以為然說，如果一個人的沉淪就能造成另外一個人的崛起，而不需憑本事或貢獻，不就是「比爛」？對此，世新大學傳播學院院長游梓翔從五大面相分析，並表示馬英九再次獲得民眾歡迎，蔡英文確實貢獻卓著。

游梓翔指出，一個被選民認為執政成績不佳，最終輸掉執政權的總統，在卸任兩年後就由黑翻紅的情況罕見。甚至有人說是「比爛」，馬英九的爛造就了蔡英文，蔡英文的爛又反過來造就了馬英九。「但馬英九的『再起』真是比爛嗎？」

游梓翔說，馬英九再次獲得民眾歡迎，蔡英文確實貢獻卓著，他從五大觀點分析。在兩岸關係上，馬英九的「九二共識」是個互利雙贏的辦法，蔡執政則無力答卷，搞成僵局。對外關係上，馬英九的「親陸友美」是個穩定大局的戰略，蔡執政則製造動盪，困住台灣。族群關係上，馬英九的「謙虛聆聽」是個促進和諧的態度，蔡執政則挑動仇恨，粗暴傲慢。內部治理上，許多馬英九被罵翻的政策，都因為蔡英文執政的「無能搖擺」，讓大家更了解到馬英九「折衝平衡」的難能可貴。最後在政治上，「喜新厭舊」是常態，覺得馬英九爛，選了蔡英文，覺得蔡英文爛，應該造就一個新的人，選民為何「喜舊厭新」呢？

他說馬英九的「再起」不是因為選民「健忘」，也不是因為選民「比爛」。他認為更多的是因為選民「記得」，是因為選民從蔡英文的「爛」中，「重新審視」了馬英九的好。他說重新評價馬英九，其實是一種選民的「成熟」，在貨比貨之後，選民更「識貨」了。

(中時電子報)