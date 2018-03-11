美國防前官員：台美日須共同處理北韓問題

2018年03月11日 13:53 中時 陳建瑜

美國國防部亞太安全事務前助理部長葛瑞森（Wallace Chip Gregson）今表示，從美國觀點來看，台灣在「印-太戰略」中扮演堅定角色；更重要的是，台美日必須共同處理北韓問題，就如在冷戰時，台美日共同有效嚇阻（共產勢力）。

台灣智庫今舉辦「印-太戰略下的台灣機會」研討會，邀請多位美前官員、美學者及日退役將領對話。日本航空自衛隊前退役空將（相當於台灣空軍中將）小野田治表示，台灣不僅在東亞具關鍵地位，更是全球航路的樞紐。台日需合作以確保安全，橫跨東亞至整個印太區域，台日有能力做這件事情。

小野田治強調，台灣是區域中唯一能夠提供關於中國大陸深切觀察與策略的國家，日本對台灣提供與分享相關想法抱持強烈期待。

日本安全戰略研究機構資深研究員紐沙姆（Grant Newsham）表示，美國總統川普不穩定的個性不見得不好，反而是個「機會之窗」，以前美總統太好預測反而不利發展，因此台灣應掌握機會，發展出具體的合作關係。

日本海上自衛隊退役海將（相當於台灣中將）金田秀昭指出，若台灣失去自由與民主，將會是區域的巨大損失，尤其是對美、日與東協國家，這將波及如台海和巴士海峽的自由運輸航線，最終使日本嘗到苦果。

美國戰略暨國際研究中心太平洋論壇資深專員葛山涅克（Kerry Gershaneck）表示，從美國歷史戰略來看，「印-太戰略」與過往的亞太策略都具有一致性，並非全新概念，不過很明顯卻是川普政府的一個關鍵概念，此戰略體認到在過去三個月，台美日在區域面臨來自台灣海峽另一側獨裁政體（中國）的迅速擴張。

「2049計劃」研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）則指出，台美間仍許多可加強的空間，由於非官方關係的緣故，許多動作無法實行，例如：台灣參與軍事演習等。然而，也許可用更創新的方式來推進，例如：假設美國在台協會（AIT）的榮譽主席由國務卿擔任，國務卿便可訪問台灣，可讓任何事情變得「非官方」。

有民眾提問，台灣是否有機會可參與區域對話？金田秀昭表示，在非傳統的海事安全部分，日本的確有機會邀請台灣加入區域聯合安全網絡，但並非軍事，而是人道救援演習，這會是第一步，未來還可能擴大。

另有民眾也提問，若台灣宣布獨立，美日將有何反應？石明凱強調，美國不該支持或反對台獨，這是由台灣民眾自行決定，美國的政策應該與現實更接近。

(中時)