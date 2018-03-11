白白「兵變」分手逸祥 哽咽喊冤：我真的超愛他！

白白透露與逸祥分手原因。（中天）

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中時
康康聊兵變話題

《瘋神無雙》班底、搞笑藝人逸祥曾向初戀女友白馨儒（白白）求婚成功，日後卻慘遭白白兵變分手，令眾人錯愕。白白日前在中天綜合台《小明星大跟班》

節目中哽咽喊冤：「我真的超愛他！」澄清不是她要兵變，是逸祥放假寧願去健身也不陪她：「我覺得心很寒！」

《小明星大跟班》12日將播出主題「泣下沾襟的兵變血淚史」邀請男藝人康康、梁赫群、陳德烈、郭鑫與曾治豪，以及女藝人Makiyo、玉兔、白馨如、金妮與許瑋吟，上節目分享兵變的歷程。白白透露與前男友逸祥當時分手，完全不是因為不愛了，是因為逸祥沒有用心維持兩人的關係。

她指出，有一次她生日，自己出錢舉辦生日派對，卻慘遭逸祥冷言冷語：「這樣子妳很開心嗎？大家都來祝福妳，好像妳很偉大一樣！」因白白生日當時恰巧在星期日，逸祥要去教會，白白希望他能出席生日派對，「他（逸祥）就不高興擺臉色給我看！」主持人吳宗憲聽了驚訝不已：「今天才知道是這樣的情況！」

在場男藝人們，紛紛表示當兵放懇親假時最期待女友來探望，吳宗憲透露自己放懇親假時，太多朋友來看他，「很忙碌要趕場，是你們行情太差了！」來賓們聽聞哭笑不得。

康康則認為當兵通常都是男生被兵變，女生移情別戀，反而白白比較黏逸祥，康康問及兩人有無復合可能？白白語帶保留：「不知道！」憲哥認為不知道就是好事，白白也坦言當時雖然逸祥有求復合，她沒有答應，認為「如果磨合過不適合，不要浪費彼此時間，可能他有更好的未來！」

(中時)

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