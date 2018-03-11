反核團體要求廢核四 原址改建迪士尼樂園

鹽寮反核自救會等團體參與廢核遊行。（方濬哲攝）

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反核團體今日舉辦廢核大遊行，由於政府重啟停機逾600日的核二廠2號機，引發反核團體憂心，核四是否也在政府的重啟名單上，要求政府應嚴審核二廠重啟案，另也應立即宣布核四停建，原址可以改行綠能發電，或是建迪士尼樂園，促進地方發展。

鹽寮反核自救會會長吳文樟表示，311福島核災事件至今已經7年了，這期間的廢核大遊行，鹽寮自救會都不缺席，位於貢寮的核四廠先前試運轉問題連連，最後前總統馬英九宣布等安檢沒問題才商轉，近期民進黨政府重新啟用核二廠二號機，貢寮當地居民憂心核四也會成為解決電力缺口的選項，但核四是一座拼裝車，絕對不能上場。

吳文樟指出，由於核四停建衍生費用高達2800多億元，政府不曉得該算在誰身上，才一直不願宣布停建，若算給台電，台電恐會倒閉，若全民買單，電價又要上漲，但為了解決貢寮當地居民的疑慮，核四仍應立即停建，改走綠能發電，不過他認為，核四原址最好是改蓋學校、醫院，「最好是迪士尼樂園」，希望透過遊行，可以呼籲新政府停建核四，「廢核四，救台灣。」

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，目前政府所推的2025年非核家園是指老舊核電廠不延役、核四不運轉，但核二廠確實是卡在中間比較尷尬的位置，還有3到4年可以運轉，但當初核一、核二會暫停運轉，並非因環團反對，而是電廠自己機件故障所致，包括核一廠燃料組件把手鬆脫，核二廠變電箱爆炸，這都是老舊電廠的問題。

崔愫欣指出，政府必須正面面對，到底這些老舊核電廠能否用完剩下的運轉期限，此次核二廠再轉案，呼籲政府及立院應該嚴格審查，並且回答民眾，到底這些老舊核電廠的安全性是否足夠，假如實在撐不下去，那有沒有提早除役的可能。

(中時)

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