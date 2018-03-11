共學共樂 中市圖社區樂齡桌遊起跑

2018年03月11日 14:51 中時 陳世宗

近年來桌遊風氣興起，中市圖豐原分館是以樂齡人口服務為目標特色的圖書館，更將此風氣帶到樂齡族群的生活。於107年開始以「長者服務更長者，共學、共樂」的設計理念發想，規劃「樂齡長者玩桌遊」系列活動。對樂齡族群而言，玩桌遊不僅可以刺激腦部思考延緩老化，更能使親子及祖孫跨越彼此之間的互動界限。

目前豐原分館有一百多種桌遊館藏，由圖書館館員發動種子樂齡志工培訓，讓志工在培訓的過程中找到樂趣，並安排社區巡迴桌遊活動，將桌遊風氣帶到社區，邀請民眾一起體驗。目前巡迴舉辦的有翁子社區、西安社區與長青學苑元氣學堂、豐田社區。

豐原分館至社區推廣桌遊的過程中，發現桌遊能帶給樂齡長者生活的樂趣和活力。例如在西安社區，參與的均是60-70歲的樂齡族群，剛開始他們的表現較為陌生且害羞，但經過志工與館員的努力推廣後，不但主動要求舉辦第二期桌遊課程，還自願挑戰更高難度的桌遊。

另外，在豐原長青學苑元氣學堂中，有一群輕度至重度失智的樂齡族群，也在志工們的帶領下接觸桌遊，將原本平淡的生活帶入新的目標與樂趣。中市圖館長張曉玲表示隨著高齡化社會的來臨，樂齡族群也成為圖書館重要的服務族群之一。

推廣多元的閱讀模式，是圖書館發展終身學習的重要使命，如同桌遊對樂齡族群就是一種新的學習體驗。未來在豐原樂齡圖書館空間改善工程完成後，將提供給社區民眾更多共樂、共學的場域。也希望能從樂齡桌遊起步，將多元閱讀推展至社區、學校、家庭及你我的生活之中。相關活動資訊請上中市圖官網查詢http://www.library.taichung.gov.tw/public/。

(中時)