共學共樂 中市圖社區樂齡桌遊起跑

中市圖豐原分館是以樂齡人口服務為目標特色的圖書館，更將此風氣帶到樂齡族群的生活。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

近年來桌遊風氣興起，中市圖豐原分館是以樂齡人口服務為目標特色的圖書館，更將此風氣帶到樂齡族群的生活。於107年開始以「長者服務更長者，共學、共樂」的設計理念發想，規劃「樂齡長者玩桌遊」系列活動。對樂齡族群而言，玩桌遊不僅可以刺激腦部思考延緩老化，更能使親子及祖孫跨越彼此之間的互動界限。

目前豐原分館有一百多種桌遊館藏，由圖書館館員發動種子樂齡志工培訓，讓志工在培訓的過程中找到樂趣，並安排社區巡迴桌遊活動，將桌遊風氣帶到社區，邀請民眾一起體驗。目前巡迴舉辦的有翁子社區、西安社區與長青學苑元氣學堂、豐田社區。

豐原分館至社區推廣桌遊的過程中，發現桌遊能帶給樂齡長者生活的樂趣和活力。例如在西安社區，參與的均是60-70歲的樂齡族群，剛開始他們的表現較為陌生且害羞，但經過志工與館員的努力推廣後，不但主動要求舉辦第二期桌遊課程，還自願挑戰更高難度的桌遊。

另外，在豐原長青學苑元氣學堂中，有一群輕度至重度失智的樂齡族群，也在志工們的帶領下接觸桌遊，將原本平淡的生活帶入新的目標與樂趣。中市圖館長張曉玲表示隨著高齡化社會的來臨，樂齡族群也成為圖書館重要的服務族群之一。

推廣多元的閱讀模式，是圖書館發展終身學習的重要使命，如同桌遊對樂齡族群就是一種新的學習體驗。未來在豐原樂齡圖書館空間改善工程完成後，將提供給社區民眾更多共樂、共學的場域。也希望能從樂齡桌遊起步，將多元閱讀推展至社區、學校、家庭及你我的生活之中。相關活動資訊請上中市圖官網查詢http://www.library.taichung.gov.tw/public/。

(中時)

反核團體要求廢核四 原址改建迪… 赴香港推休閒體驗旅遊 台中觀旅…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。