KID和解師父吳宗憲 哽咽談許維恩情變：不想面對事實！

KID上《小明星大跟班》。（中天）

友善列印
中時
KID、LuLu、陳漢典上《小明星大跟班》。（中天）
KID、LuLu、陳漢典上《小明星大跟班》。（中天）
KID、LuLu、陳漢典上《小明星大跟班》。（中天）
《小明星大跟班》吳宗憲、Sandy。（中天）

林柏昇（KID）與許維恩鬧情變，一手提拔他的師父吳宗憲（憲哥）安慰他卻被「已讀不回」，4日難得在鏡頭前向KID撂重話，「你是紅了啊」、「不要讓人覺得大頭症」，希望他能從情傷中走出，當回大家習慣的「瘋面仔」。KID 11日特別上中天《小明星大跟班》在鏡頭前與師父破冰。他提到當晚就已與憲哥徹夜長聊，且收到憲哥「15公分」的簡訊，「還沒看到內容就已經很感動了」。

雖然分手，不過KID表示，他跟許維恩還是有聯絡。Sandy爆料昨天跟KID錄影時，他聽到張信哲〈別怕我傷心〉直接泛淚。KID哽咽地說，畢竟兩人在一起蠻久一段時間，從還沒在這行業就認識她了，難免會難過，「我現在真的無法平復，這段時間突然很多雙魚座女生來跟我講話、開導我，好像真的是事實了，但又不想面對，所以躲起來，別人傳訊都已讀不回」。憲哥安慰他：「兩個人的分開搞不好造成四個人的愉快？」KID也說：「我現在不太能聽這些東西！」

憲哥勸他要打開心扉跟世界接通，KID則表示，他都了解憲哥對他的用心良苦，也承認「已讀不回那件事情很沒有禮貌，當天看新聞之後，覺得還是要禮貌性跟憲哥解釋一下，結果下午回傳給憲哥，也被已讀不回」，他當下心想「憲哥是不是生氣了」，讓他感到很「挫賽」。

「等到凌晨1點，憲哥的簡訊突然跑出來，長達15公分！」憲哥一聽還開玩笑說：「我是依照身體的特徵來回訊息！」KID說，當下看到內容覺得很感動，也認為憲哥的說教很有理，覺得應該照憲哥講的話走。

吳宗憲在錄影時也天外飛來一句，主動解釋它與安苡愛的緋聞：「我跟安苡愛，我們兩個只是狗男女！」強調兩人只是狗友。

(中時)

又一中韓戀破局！短命戀1年 王陽… 最強E奶女優引退內幕 驚爆閃婚粉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。