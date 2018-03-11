KID和解師父吳宗憲 哽咽談許維恩情變：不想面對事實！

2018年03月11日 14:22 中時 林淑娟

KID、LuLu、陳漢典上《小明星大跟班》。（中天）

KID、LuLu、陳漢典上《小明星大跟班》。（中天）

KID、LuLu、陳漢典上《小明星大跟班》。（中天）

《小明星大跟班》吳宗憲、Sandy。（中天）

林柏昇（KID）與許維恩鬧情變，一手提拔他的師父吳宗憲（憲哥）安慰他卻被「已讀不回」，4日難得在鏡頭前向KID撂重話，「你是紅了啊」、「不要讓人覺得大頭症」，希望他能從情傷中走出，當回大家習慣的「瘋面仔」。KID 11日特別上中天《小明星大跟班》在鏡頭前與師父破冰。他提到當晚就已與憲哥徹夜長聊，且收到憲哥「15公分」的簡訊，「還沒看到內容就已經很感動了」。

雖然分手，不過KID表示，他跟許維恩還是有聯絡。Sandy爆料昨天跟KID錄影時，他聽到張信哲〈別怕我傷心〉直接泛淚。KID哽咽地說，畢竟兩人在一起蠻久一段時間，從還沒在這行業就認識她了，難免會難過，「我現在真的無法平復，這段時間突然很多雙魚座女生來跟我講話、開導我，好像真的是事實了，但又不想面對，所以躲起來，別人傳訊都已讀不回」。憲哥安慰他：「兩個人的分開搞不好造成四個人的愉快？」KID也說：「我現在不太能聽這些東西！」

憲哥勸他要打開心扉跟世界接通，KID則表示，他都了解憲哥對他的用心良苦，也承認「已讀不回那件事情很沒有禮貌，當天看新聞之後，覺得還是要禮貌性跟憲哥解釋一下，結果下午回傳給憲哥，也被已讀不回」，他當下心想「憲哥是不是生氣了」，讓他感到很「挫賽」。

「等到凌晨1點，憲哥的簡訊突然跑出來，長達15公分！」憲哥一聽還開玩笑說：「我是依照身體的特徵來回訊息！」KID說，當下看到內容覺得很感動，也認為憲哥的說教很有理，覺得應該照憲哥講的話走。

吳宗憲在錄影時也天外飛來一句，主動解釋它與安苡愛的緋聞：「我跟安苡愛，我們兩個只是狗男女！」強調兩人只是狗友。

(中時)