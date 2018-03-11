赴香港推休閒體驗旅遊 台中觀旅局一併行銷花東

2018年03月11日 15:02 中時 陳世宗

觀旅局將休閒農業、茶、糕餅等主題特色體驗搬至香港，邀請香港知名旅社及航空公司、媒體到場體驗。（陳世宗翻攝）

交通部為振興花蓮觀光擬投入2.17億元！台中市政府觀光旅遊局長陳盛山及40家台中觀光業者赴香港推廣「台中特色休閒主題旅遊」；為協助振興花蓮觀光，特與華航、華信航空合作推廣「體驗主題旅遊」，將香港飛台中國際線整合飛往花蓮、澎湖等航線，以一程多站優惠聯票行銷。

觀旅局首次將休閒農業、茶、咖啡、糕餅、樂園賽車場、潛水特色旅宿、按摩spa及等主題特色體驗搬至香港，邀請近60家香港知名旅社及航空公司、媒體到場體驗按摩、下午茶及糕餅DIY；現場還簡報2018台中世界花卉博覽會展場及票務資訊，獲港澳旅遊業熱烈迴響。

陳盛山表示，此行採情境體驗方式，讓香港旅遊業直接感受台中觀光業服務品質，爭取盼華信、香港旅遊業支持「中進南出」與「南進中出」國際旅遊模式！尤其交通部為振興花蓮觀光產業專區因應地震影響，特推出「3355旅宿」活動，鼓勵民眾前往花蓮旅遊協助振興觀光。

華航香港分公司總經理鍾婉君說，配合「海灣旅遊年」政策，增進台中與中台灣旅遊商機，華信新進ATR機隊將加速推動澎湖、台中、花東航線聯票的腳步，首波預計於今年4月份安排港澳旅行社踩線；期望台中業者共同支持，讓港台主題旅遊選擇更多元更豐富。

交通部駐香港辦事處主任周欣毅指出，台中市觀光在景點知名度、國際住宿潛力等連年受國際信評機構肯定，已逐漸成為亞洲重要旅遊目的地；2018台中花博有半年展期，希望港澳旅遊業者與台中觀光業者擴大合作創造多贏局面，並協助振興花蓮的觀光產業。

東勢農會近年推廣山城農業休閒旅遊受到港澳遊客熱烈歡迎，每年都吸引七、八千名港澳遊客到訪。休閒部主任楊炳煌特代表農會與香港最大永安及安達兩家旅行社簽訂合作備忘錄，並贈送梨樹認養；邀請兩家旅行社帶來更多的港澳遊客到東勢採果品嘗客家料理，體驗客家濃濃的人情味。

(中時)