新住民之子送愛非洲 羅弘杰獲保德信傑出志工獎

2018年03月11日 15:08 中時 林志成

嘉義高中學生陳柏翰（右）因早產造成視網膜病變，仍積極投入公益服務，用音樂陪伴長者，用演講分享生命故事，11日獲頒保德信傑出志工獎，媽媽開心出席陪同分享喜悅。他說，只要願意付出，得到的會比付出的更多。（鄧博仁攝)

宜蘭縣羅東高商三年級的羅弘杰，母親來自印尼、父親則是領有中度傷殘及重大傷病卡，他成長過程曾遭遇言語霸凌，但沒有對人性失望，反而發起「一旗助學」送愛到非洲肯亞的行動，今天得到保德信傑出志工獎。

宜蘭縣羅東高商三年級的羅弘杰獲得今年保德信傑出志工獎。（林志成攝）

今年保德信青少年志工菁英獎共有4032人報名，最後有30人獲得傑出志工的殊榮。獲獎的羅弘杰是新住民子女，因為這樣的身分，曾經遭到言語霸凌，不過他同時也感受到外界給予的溫暖，先後獲得宜萱婦幼關懷協會及家扶中心的幫忙，因此，他決定回饋台灣社會。

羅弘杰說，他國中時開始在宜蘭火車站當志工，幫阿公阿嬤搬行李，這樣做原本只是為了升學加分，但後來覺得很有成就感，因此努力把握每個助人的機會。

羅弘杰曾是宜蘭高商班聯會公關組長，2016年，偶然得知非洲小朋友上學拎著黑色塑膠袋裝書本鉛筆，恰逢總統大選，選後留下許多候選人旗子，他靈機一動發起「一旗助學」活動，號召60位同學利用回收選舉旗幟製成70個束口袋，送給肯亞學生當書包使用。

嘉義高中二年級陳柏翰獲得今年保德信傑出志工獎。（林志成攝）

另位獲得傑出志工獎的嘉義高中二年級陳柏翰，因早產造成視網膜病變，左眼看不見，右眼視力0.01，但他沒有被這些缺陷打倒，不僅學會點字、盲人電腦，更能演奏鋼琴、直笛和陶笛，小學五年級起，就跟著姑姑帶領的志工隊，參與社區服務隊，用陶笛吹奏民謠來陪伴老人家。

陳柏翰也和弟弟展開校園公益演講，他講述自己永不放棄的生命歷程，傳達正面生活態度及能量，弟弟則當他的眼睛，協助看現場有沒有人舉手提問，以便回答。陳柏翰說，這個社會很溫暖，身心障礙者只要願意敞開心胸，會得到更多的愛。

台中市明道中學國際部二年級的劉又綺，創立愛心物資募集平台「Love Without Distance把愛送到心坎」，透過社群力量串連愛心捐贈者，捐助育幼院、安置中心等機構所需物品，兩年來服務了17個機構、影響多達1000人，她也獲得傑出志工的殊榮。

(中時)