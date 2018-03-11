體操選手淚控獸行 台版＃Me too狼教練30萬交保

高雄一名體操教練，遭到前體操女選手指控性侵多年。（翻攝爆料公社）

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中時電子報
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(15:11更新)台灣也爆發「#Me Too」事件，高雄前體操選手在網上控訴梁姓金牌教練獸行，「我很想飛，但我的翅膀卻被他折斷…」，字字血淚。被害女子上月6日在社工陪同下報案，梁姓教練到案直說自己「忘記了」，檢方複訊諭令30萬元交保。

被害人指控，民國91年起，梁男在摩鐵、住家等地性侵她，時間長達5、6年，直到最近看到偶像美國奧運體操選手芮斯曼挺身而出，才鼓起勇氣揭穿教練獸行。

體操女選手受到「#MeToo」運動鼓起勇氣，隱忍15年向檢警揭發學校體操教練長期性侵惡行，高雄地檢署表示，10日晚間已將教練傳喚到案，複訊後諭令30萬元交保，限制出境、住居；據了解，教練警訊時仍稱忘記了，否認性侵，目前已有2人出面指控，但其他受害者不願提及過往。

被害人今年2月6日在社工陪同下到婦幼隊報案，她在警訊時回憶起當時夢靨，雖表情堅定仍難掩激動，哭了好幾次，而該教練接受調查時，都以時間久遠、不復記憶為由，否認性侵；傳喚到案後雖對指控避重就輕回答，但檢方認定嫌疑重大，諭令30萬元交保，限制出境、住居，也盼更多受害人出面指認。

PO文指控性侵發生時間約在1996至2006年間的被害當事人，提供都發生在女童12、13歲時共有5個受害人，但據了解，檢警訪談、接觸後，多半不願提及往事，就算有人願吐露真相卻拒絕提告，也有噤聲否認。

這名54歲體操教練曾是國手，也教過大學，是體操界資深教練，帶隊常有優異成績，也曾獲優秀教練表揚，在高雄某國小任教超過27年，檢警獲報時已查扣電腦等相關證物；高市府教育局依性平法啟動調查，要教練請假至調查結束，呼籲更多受害者能勇於指控，檢舉專線0800-775-855

(中時電子報)

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